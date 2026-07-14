В Витебске определили победителей Международного танцевального проекта Dream Dance Fest
Главное культурное событие лета, которого ждали миллионы. В Витебске стартовали мероприятия юбилейного XXXV Международного фестиваля «Славянский базар». Ближайшие дни будут максимально насыщенными – масштабный праздник продлится по 20 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В концертном зале «Витебск» 14 июля определили победителей VIII Международного танцевального проекта Dream Dance Fest. Гран-при удостоены участники из России. А первое место у белорусского образцового ансамбля танца «Папараць-кветка». Масштабное шоу, которое уже стало одной из визитных карточек «Славянского базара», в этом году собрало 17 творческих коллективов.
На сцену вышли коллективы из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Юные артисты представили свои номера в различных танцевальных стилях – от народных до современных. Многие участники в постановках отразили культуру своих стран. Оценивало выступления финалистов профессиональное жюри, в составе которого известные хореографы-постановщики и заслуженные деятели искусств.
Наталья Демчишина, педагог студии танца «Апельсин»:
Мы на такие конкурсы глобальные не ездили. И это для нас очень классный результат. И мы очень рады, что мы попали. Для меня они лучшие. Я их очень сильно люблю, обожаю. Они очень достойно, классно выступили.
Шолпан Есентаева, хореограф-постановщик танцевального ансамбля «Шолпан жулдыздары»:
Приехали с казахским танцем «Орлы Великой Степи». Хотим показать культуру казахского народа, дух. Мы впервые у вас в Витебске. Очень масштабный конкурс. Давно хотели попасть к вам.
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Пожалуй, самое яркое событие сегодняшнего дня состоится вечером – стартует 24-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск». За Гран-при поборются юные артисты из 19 стран – от Армении и Болгарии до Швеции и Китая. Накануне в концертном зале определили порядок выступлений. Открывать программу будет участница из Эстонии. Беларусь на конкурсе представит брестская школьница Елизавета Цуприк, которая выйдет на сцену под 17-м номером. В первый конкурсный день юные вокалисты исполнят саундтреки из популярных фильмов и мюзиклов.