В Витебске определили победителей Международного танцевального проекта Dream Dance Fest

Главное культурное событие лета, которого ждали миллионы. В Витебске стартовали мероприятия юбилейного XXXV Международного фестиваля «Славянский базар». Ближайшие дни будут максимально насыщенными – масштабный праздник продлится по 20 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В концертном зале «Витебск» 14 июля определили победителей VIII Международного танцевального проекта Dream Dance Fest. Гран-при удостоены участники из России. А первое место у белорусского образцового ансамбля танца «Папараць-кветка». Масштабное шоу, которое уже стало одной из визитных карточек «Славянского базара», в этом году собрало 17 творческих коллективов.

На сцену вышли коллективы из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Юные артисты представили свои номера в различных танцевальных стилях – от народных до современных. Многие участники в постановках отразили культуру своих стран. Оценивало выступления финалистов профессиональное жюри, в составе которого известные хореографы-постановщики и заслуженные деятели искусств.