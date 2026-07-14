Более 1 млн «квадратов» жилья планируют построить в Минской области в 2026 году

В 2026 году в Минской области планируется построить более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Из них свыше 120 тысяч – арендное, в том числе для востребованных специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активно сдают метры и в Столбцовском районе. Уже готов к заселению 50-квартирный многоквартирный дом, внутри проведена отделка, благоустроена территория. Сейчас возводят еще один. На строительной площадке заливают фундамент, возводят подземный этаж. Ежедневно задействованы 36 специалистов. Сдать в эксплуатацию многоэтажку планируют в декабре.

Вадим Савицкий, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:

Целый комплекс строится домов, четыре корпуса. Первый и второй мы построили в предыдущие годы и в этом году планируем построить два. Один дом сдали. Он у нас идет и для нуждающихся, часть квартир. Часть квартир идет для наиболее востребованных профессий. И на следующий год мы уже проектируем 92-квартирный дом. Тоже в этом молодом секторе будет.

В 2025-м в Столбцовском районе ввели около 3 тысяч квадратных метров жилья. В этом году объем вырастет более чем вдвое.