В Могилевской области приступили к уборке рапса

В отдельных хозяйствах Беларуси приступили к уборке рапса. Несмотря на сложные погодные условия, которые сопровождались дождями, аграрии начали работы в строгом соответствии с агротехническими сроками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Могилевской области за последние пять лет площади под эту масляничную культуру были увеличены более чем в полтора раза, сегодня составляют около 70 тысяч гектаров. Пять районов Могилевщины уже приступили к заготовке рапса.