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В Могилевской области приступили к уборке рапса

14 июля 2026 13:48
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В отдельных хозяйствах Беларуси приступили к уборке рапса. Несмотря на сложные погодные условия, которые сопровождались дождями, аграрии начали работы в строгом соответствии с агротехническими сроками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Могилевской области за последние пять лет площади под эту масляничную культуру были увеличены более чем в полтора раза, сегодня составляют около 70 тысяч гектаров. Пять районов Могилевщины уже приступили к заготовке рапса.

В Могилевской области приступили к уборке рапса-2

Лилия Гулинская, начальник управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:
В текущем году озимый рапс перезимовал хорошо, виды на урожай неплохие в этом году, не хуже прошлогоднего уровня. В прошлом году мы намолотили 123 тысячи во всех организациях совместно с крестьянскими (фермерскими). В этом году ожидаем не хуже результат. 

Беларусь сохраняет за собой статус одного из ключевых экспортеров рапсового масла и шрота на рынки стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. Отечественные перерабатывающие предприятия готовы оперативно принимать и перерабатывать сырье нового урожая.

В Минской области приступили к уборке рапса.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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