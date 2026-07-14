В Могилевской области приступили к уборке рапса

В отдельных хозяйствах Беларуси приступили к уборке рапса. Несмотря на сложные погодные условия, которые сопровождались дождями, аграрии начали работы в строгом соответствии с агротехническими сроками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Могилевской области за последние пять лет площади под эту масляничную культуру были увеличены более чем в полтора раза, сегодня составляют около 70 тысяч гектаров. Пять районов Могилевщины уже приступили к заготовке рапса.
Лилия Гулинская, начальник управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:
В текущем году озимый рапс перезимовал хорошо, виды на урожай неплохие в этом году, не хуже прошлогоднего уровня. В прошлом году мы намолотили 123 тысячи во всех организациях совместно с крестьянскими (фермерскими). В этом году ожидаем не хуже результат.
Беларусь сохраняет за собой статус одного из ключевых экспортеров рапсового масла и шрота на рынки стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. Отечественные перерабатывающие предприятия готовы оперативно принимать и перерабатывать сырье нового урожая.
В Минской области приступили к уборке рапса.