Где платит налоги Николай Мартынов и почему – предприниматель рассказал

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А налоги вы где платите?

Николай Мартынов, белорусский предприниматель:

В Витебске, конечно.

Александр Осенко:

То есть на малой родине. Может, как раз таки это и та тема, о которой говорит Президент, что регионы должны тоже развиваться, чтобы не консолидировать бизнес именно в столице.

Николай Мартынов

Я думаю, это очень правильно, и правильные, скажем, позывы. Сегодня нужен закон... Закон малых городов – все это есть. Но я считаю, что по закону надо создать те условия, чтобы все-таки вот эта бюрократия… Как вклиниться в это, у нас этого механизма нет. Если видят что-то очень хорошее, начинается, по-народному, зависть.