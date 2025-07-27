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Где платит налоги Николай Мартынов и почему – предприниматель рассказал

27 июля 2025 07:25
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.

Где платит налоги Николай Мартынов и почему – предприниматель рассказал-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А налоги вы где платите?

Николай Мартынов, белорусский предприниматель:
В Витебске, конечно.

Александр Осенко:
То есть на малой родине. Может, как раз таки это и та тема, о которой говорит Президент, что регионы должны тоже развиваться, чтобы не консолидировать бизнес именно в столице.

Николай Мартынов
Я думаю, это очень правильно, и правильные, скажем, позывы. Сегодня нужен закон... Закон малых городов – все это есть. Но я считаю, что по закону надо создать те условия, чтобы все-таки вот эта бюрократия… Как вклиниться в это, у нас этого механизма нет. Если видят что-то очень хорошее, начинается, по-народному, зависть.

# Бизнес в Беларуси # Николай Мартынов # Александр Осенко

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