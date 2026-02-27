Мыслят гораздо прагматичнее – о женщинах руководителях поговорили с депутатом Мингорсовета

О человеке труда в современном городе и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Александр Лукашевич, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Насколько сегодня женщинам доступны любые специальности в Минске и любые сферы деятельности?
Александр Лукашевич, депутат Минского городского Совета депутатов:
За очень редким исключением законодательство позволяет женщинам работать практически по всем профессиям. Наверное, за исключением сталеваров. Уже мы сегодня видим женщину-водителя автобуса. Если еще лет 20 назад мы даже подумать об этом не могли. Сегодня мы видим женщину-водителя такси.
Наталья Надольская:
Сколько руководителей женщин.
Александр Лукашевич:
Даже больше, чем мужчин. Я хочу сказать, общаясь с женщинами-руководителями, иногда они гораздо прагматичные мыслят, чем мужчины. Женская хватка, женская интуиция и все остальное. Очень приятно работать.
Подробности в видео.