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Мыслят гораздо прагматичнее – о женщинах руководителях поговорили с депутатом Мингорсовета

27 февраля 2026 14:58
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О человеке труда в современном городе и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Александр Лукашевич, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Насколько сегодня женщинам доступны любые специальности в Минске и любые сферы деятельности?

Мыслят гораздо прагматичнее – о женщинах руководителях поговорили с депутатом Мингорсовета-2

Александр Лукашевич, депутат Минского городского Совета депутатов:
За очень редким исключением законодательство позволяет женщинам работать практически по всем профессиям. Наверное, за исключением сталеваров. Уже мы сегодня видим женщину-водителя автобуса. Если еще лет 20 назад мы даже подумать об этом не могли. Сегодня мы видим женщину-водителя такси.

Наталья Надольская:
Сколько руководителей женщин.

Александр Лукашевич:
Даже больше, чем мужчин. Я хочу сказать, общаясь с женщинами-руководителями, иногда они гораздо прагматичные мыслят, чем мужчины. Женская хватка, женская интуиция и все остальное. Очень приятно работать.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Александр Лукашевич # Женщины Беларуси

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