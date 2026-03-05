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«Врет человек или нет» – по каким признакам можно распознать лжеца, рассказал психолог

05 марта 2026 12:56
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Патологические лжецы врут как дышат. Обман – их жизненное кредо. Они настолько заврались, что уже не видят разницы между ложью и истиной. О том, зачем они все время обманывают и как с этим бороться, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

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Наталья Надольская, ведущая:
Можете объяснить, почему одни люди врут и не краснеют, а другие краснеют? Как человека выдает язык тела? Я, например, всегда краснею, когда вру.

«Врет человек или нет» – по каким признакам можно распознать лжеца, рассказал психолог-2

Денис Северов, магистр психологии:
Признаки – это самое первое, на что надо обращать внимание, когда мы хотим распознать, врет человек или нет. Понятное дело, кто-то может сказать, что у него глазки бегают или, например, когда он что-то рассказывает, у него взгляд вверх направо. Всегда важно видеть и рассматривать все эти признаки в комплексе. Я, например, сижу сейчас так, потому что мне комфортно, удобно. Намного важнее видеть неконгруэнтность – несоответствие. То, что говорим мы словами и то, что говорит наше тело. Эти признаки очень хорошо различимы в силу того, что я чувствую, что мне врут, но не могу понять, как врут. Именно когда вы замечаете конфликт между словами, эмоциями и телом человека – это самые явные признаки того, что вас пытаются провести.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Денис Северов # Психология

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