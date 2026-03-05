«Врет человек или нет» – по каким признакам можно распознать лжеца, рассказал психолог

Патологические лжецы врут как дышат. Обман – их жизненное кредо. Они настолько заврались, что уже не видят разницы между ложью и истиной. О том, зачем они все время обманывают и как с этим бороться, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Самое вкусное и самое свежее – как продавцы обманывают покупателей

Наталья Надольская, ведущая:

Можете объяснить, почему одни люди врут и не краснеют, а другие краснеют? Как человека выдает язык тела? Я, например, всегда краснею, когда вру.