Родители очень сильно жалеют – как не обесценивать своего ребенка, рассказала эксперт

Если говорить о наших родителях, то там было гораздо проще. Главное, чтобы ребенок был одет, накормлен и в безопасности. Поколение 80-90-х уже начали разбираться в воспитании детей. Появилась дополнительная литература и учебные методики. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:

Вы считаете это нормально, когда можно ребенку своему произнести эту фразу: ты не имеешь права плакать, терять сознание, потому что ты мужик?