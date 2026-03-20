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Родители очень сильно жалеют – как не обесценивать своего ребенка, рассказала эксперт

20 марта 2026 17:55
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Если говорить о наших родителях, то там было гораздо проще. Главное, чтобы ребенок был одет, накормлен и в безопасности. Поколение 80-90-х уже начали разбираться в воспитании детей. Появилась дополнительная литература и учебные методики. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:
Вы считаете это нормально, когда можно ребенку своему произнести эту фразу: ты не имеешь права плакать, терять сознание, потому что ты мужик?

Родители очень сильно жалеют – как не обесценивать своего ребенка, рассказала эксперт-2

Наталья Федотова, начальник отдела методического сопровождения социально-педагогической работы центра идеологической, воспитательной и социальной работы МГИРО:
Я бы хотела здесь разграничить. Жалость – это плохо. Значит, мы не видим силы в этом человеке. Мы не видим его возможностей – это плохо. Сказать и увидеть сильные качества, что ты можешь – это классно. То есть подсветить ту часть, которую он может. Часто это родительское «пожалеть» – это, значит, обесценить. Сделать его меньше, уменьшить его качества. Эта большая проблема – то, что родители сейчас очень сильно жалеют. Понятно, они хотят лучшего. К сожалению, это не ведет к большим результатам.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Дети и родители

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