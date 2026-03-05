Самое вкусное и самое свежее – как продавцы обманывают покупателей

Патологические лжецы врут как дышат. Обман – их жизненное кредо. Они настолько заврались, что уже не видят разницы между ложью и истиной. О том, зачем они все время обманывают и как с этим бороться, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Николай Зимич, актер:

Я недавно продавал автомобиль. У меня спрашивают, а я: не договорю. Я себя тогда на мысли поймал: я наврал или просто не договорил. Скорее всего, не договорил. Через полгода он какие-то нюансы сам сможет увидеть. Поэтому здесь было мне, конечно, во благо. Ты куда-то приходишь в торговый центр либо на Комаровку, что бы ты ни спросил, все самое вкусное, все самое свежее, берите. Вам идет это платье. У нас сейчас такой век, что все продажники, все, кто продают – процент обмана, ты не можешь его отличить, где правда, а где ложь. Поэтому нам надо быть все время настороже в современном мире.

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