Мужчины или женщины – кто чаще врёт, рассказал психолог

Патологические лжецы врут как дышат. Обман – их жизненное кредо. Они настолько заврались, что уже не видят разницы между ложью и истиной. О том, зачем они все время обманывают и как с этим бороться, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

«Врет человек или нет» – по каким признакам можно распознать лжеца, рассказал психолог

Наталья Надольская, ведущая:

Как эксперт, что можете сказать, у лжи какое лицо – женское, мужское, детское, нейтральное?