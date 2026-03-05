Мужчины или женщины – кто чаще врёт, рассказал психолог

Патологические лжецы врут как дышат. Обман – их жизненное кредо. Они настолько заврались, что уже не видят разницы между ложью и истиной. О том, зачем они все время обманывают и как с этим бороться, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
«Врет человек или нет» – по каким признакам можно распознать лжеца, рассказал психолог
Наталья Надольская, ведущая:
Как эксперт, что можете сказать, у лжи какое лицо – женское, мужское, детское, нейтральное?
Денис Северов, магистр психологии:
Говорить о том, что кто врет чаще – мужчины или женщины. У меня, безусловно, профессиональная деформация. Я больше работаю с женщинами. Конечно, часто женщины страдают именно от мужского вранья, манипуляций, каких-то фейковых историй, которые они придумывают. Сказать, что мужчины врут чаще, не скажу. Я не могу сказать, что женщины чаще врут в силу того, что им как-то надо что-то придумать. Я скорее про то, что женщины, как бы на них ни надевали маску мудрости, то есть мудрость я вижу, понимаю, но ничего не говорю, чувствую ложь, поэтому здесь останусь в таком нейтралитете. Я скорее скажу о том, что действительно врут все. Взрослый человек, который ценит отношения, никогда не будет ложь использовать для вреда другому человеку либо для своего собственного.
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