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Цифровые технологии смогут заменить академическое искусство – ответил директор Молодежного театра эстрады

13 марта 2026 14:21
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О задачах, надеждах на юное поколение и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Сергей Медведев, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
В условиях всеобщей цифровизации как вы оцениваете конкуренцию между традиционными формами культурного досуга и современными цифровыми платформами, социальными сетями? Какие существуют риски для молодого поколения, связанные с доминированием онлайн-контента? Как их можно минимизировать? Какие уникальные предложения может дать живое выступление? Правда ли, что вопреки сложившемуся мнению белорусская молодежь, наоборот, сегодня выбирает театр, филармонию? Есть ли такие примеры?

Цифровые технологии смогут заменить академическое искусство – ответил директор Молодежного театра эстрады-1

Сергей Медведев, депутат Минского городского Совета депутатов:
Ни одна цифровая современная технология не сможет передать в полной мере прослушивание оперы, какой-то симфонической музыки, какого-то концерта либо просмотр балетной постановки никогда. Даже не хотел бы с этим спорить, потому что это так и есть. Вместе с тем я хотел бы защитить современную тематику – цифровые технологии и социальные сети. Я убежден в том, что эти механизмы и системы должны и стали помощниками в этой работе.

Наталья Надольская:
У вашего театра есть аккаунт в социальных сетях? Привлекаете публику через социальные сети?

Сергей Медведев:
Конечно. Это упрощает, ускоряет работу. Мыслить даже невозможно было еще 10 лет назад, что сегодня молодой музыкант может свое новое произведение в любую точку мира за секунду отправить. Мы иногда делаем видеоверсию, телеверсию нашего спектакля. Потом отправляем его в отдаленные точки мира, чтобы профессиональное жюри оценило. Чтобы он потом вошел в шорт-лист, лонг-лист, куда-нибудь для участия в фестивале или конкурсе. Я считаю, если правильно пользоваться современными технологиями, то в содружестве с академическим искусством это может дать удивительные, новые и очень красивые результаты.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Сергей Медведев # Искусство # Интернет # Театр

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