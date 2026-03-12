Две ночи ночевали на вокзале – как белорусов кинули с жильем при переезде в Минск

Наталья Надольская, ведущая: Вы приехали однажды в Минск. Меня очень тронула ваша история покорения столицы. Вам даже приходилось ночевать на вокзале первые две ночи потому что вас, назовем это так, кинули с жильем в Минске. Расскажите, как вы стали покорять столицу?

Нам кажется, что успех сопутствует тем, у кого был начальный старт. Кому-то помогли родители, досталось наследство, были полезные связи или хотя бы паспорт с минской пропиской. В студию мы позвали тех, кто начинал с нуля, кто приехал в столицу именно покорять. О том, что им помогло не сдаться, не сломаться, не опустить руки и добиться успеха, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Авдеева, в 2013 году переехала в Минск:

Мы, конечно, наивно полагали, что мы едем в Минск. В первый день, когда мы приехали в этот город, с мужем мы были вдвоем. У нас здесь не было ни родных, ни знакомых, ни жилья, ничего. Вообще понимания о том, что такое Минск, что это большой город. У нас была просто обычная карта, никаких навигаторов. Мы перемещались по ней.

Мы каким-то образом через агентство решили снять квартиру. Нас кинули, как это сейчас можно сказать. «Ваша квартира готова». Мы приезжаем и перед нами… «Вы понимаете, тут квартиру уже сняли, надо подождать». В общем, ждали мы двое суток.

Две ночи мы ночевали на вокзале с мужем со своими чемоданами, со своими вещами. Денег у нас практически тоже не было, только на квартиру, на жилье. Даже с работами мы, наверное, тоже на тот момент еще как-то не определившись были.