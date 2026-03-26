Что стоит за обесцениванием чужих успехов – объяснил психолог

Наталья Надольская, ведущая: Скажите, действительно ли легче все обесценить и принизить человека, чем за него порадоваться? Как работает механизм психики, что мы видим успех и сомневаемся, не хотим радоваться за человека? Что это такое?

У психики есть закон: несчастные редко любят счастливых, неудачники редко аплодирует успешным, а бедные зачастую презирают богатых. О том, почему мы обесцениваем, почему нас обесценивают и как можно этому противостоять, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Антон Гарустович, корпоративный психолог:

Конечно, вы очень правильно заметили, что нам проще обесценить другого – это позволяет приобрести индульгенцию на собственное развитие. Я могу ничего не делать. Ты плохо одеваешься, лидер центра какой-нибудь – что это такое? Вообще ни о чем. Я такой красивый, умный, а ты фигню делаешь. Это позволяет сохранить психику в порядке. Это своеобразная защитная реакция. Другой вопрос, что она действительно имеет разные воздействия. Можно немножко ударить человека.

Наталья Надольская:

От чего защищается психика? Почему ей плохо?

Антон Гарустович:

От стрессового воздействия. От того, что придется развиваться. Там много комплексов. Там чаще всего комплексы – это зависит от типа личности, его страхов. Но в любом случае ему комфортнее находиться, если ты говоришь, что другой человек не успешен.