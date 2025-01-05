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Новости по тегу #Наталья Митьковская

О санкциях, учениках и хулиганстве в медицине – разговор с директором РНПЦ «Кардиология» Натальей Митьковской
05 января 2025 07:40

О санкциях, учениках и хулиганстве в медицине – разговор с директором РНПЦ «Кардиология» Натальей Митьковской

От НИИ до РНЦЦ. Как менялся статус ведущего медучреждения Беларуси по проблемам сердца и сосудов
05 января 2025 07:34

От НИИ до РНЦЦ. Как менялся статус ведущего медучреждения Беларуси по проблемам сердца и сосудов

Помочь может только доктор, и то не каждый. Что такое кардиогенный шок?
05 января 2025 07:31

Помочь может только доктор, и то не каждый. Что такое кардиогенный шок?

Наталья Митьковская: в некоторых моментах мы даже превосходим японскую медицину
05 января 2025 07:22

Наталья Митьковская: в некоторых моментах мы даже превосходим японскую медицину

Почему белорусские врачи так ценятся за рубежом? Всё дело в образовании – директор РНПЦ «Кардиология»
05 января 2025 07:17

Почему белорусские врачи так ценятся за рубежом? Всё дело в образовании – директор РНПЦ «Кардиология»

Где взять в себе силы и каких пациентов нельзя забыть – Наталья Митьковская в «Рецепте настоящего белоруса»
30 декабря 2024 19:02

Где взять в себе силы и каких пациентов нельзя забыть – Наталья Митьковская в «Рецепте настоящего белоруса»

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом РНПЦ «Кардиология»
13 августа 2024 18:58

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом РНПЦ «Кардиология»

В Беларуси успешно провели 7 операций с применением отечественных искусственных клапанов сердца
09 марта 2024 08:01

В Беларуси успешно провели 7 операций с применением отечественных искусственных клапанов сердца

Практика на симуляторах и в больнице. Как в Минске учат будущих врачей
14 декабря 2023 21:13

Практика на симуляторах и в больнице. Как в Минске учат будущих врачей

Как кардиологи спасают белорусские сердца? Побывали в РНПЦ и узнали о новейших методах лечения
03 июля 2023 18:24

Как кардиологи спасают белорусские сердца? Побывали в РНПЦ и узнали о новейших методах лечения

Международный форум кардиологии собрал в Минске лучших специалистов из разных стран
25 мая 2023 17:47

Международный форум кардиологии собрал в Минске лучших специалистов из разных стран

«Ворвались в мировую трансплантологию». Чем по праву гордятся белорусские кардиохирурги? Рассказали в специализированном РНПЦ
19 марта 2023 17:12

«Ворвались в мировую трансплантологию». Чем по праву гордятся белорусские кардиохирурги? Рассказали в специализированном РНПЦ