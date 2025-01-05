Новости по тегу #Наталья Митьковская

«Тебе рассказали, что у тебя проблема. Береги себя для своей семьи, для детей, для страны. Потому что на самом деле люди – это главное».
Историей поделилась директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.
Ситуация, когда человек сам себе уже помочь никак не может.
Доктора Республики Беларусь на полгода ездили на стажировку в Японию.
«Чрезвычайно жаль, когда из Беларуси уезжают специалисты, которые получили здесь прекрасное образование».
«За спиной у меня огромное количество людей, которым удалось помочь. Но больше помню я тех, кому не удалось».
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