Как кардиологи спасают белорусские сердца? Побывали в РНПЦ и узнали о новейших методах лечения

Звуки жизни. Так бьется здоровое сердце – мотор нашего организма. Вот только он иногда дает сбой. Начать жизнь с нуля в прямом смысле этого слова под силу кардиохирургам. У них каждый день словно подвиг. Вот только сами они вряд ли так думают – просто делают свою работу.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Мы на текущий момент выполнили основные целевые показатели, к которым должны были прийти к 2025 году по имплантации электрокардиостимуляторов и рентгенэндоваскулярных вмешательств. Это свидетельствует о том, что в центре ежедневно проходит в среднем 20-25 высокотехнологичных вмешательств: кардиохирургических, рентгенэндоваскулярных, аритмологических. Мы активнейшим образом развиваем сейчас сосудистое направление.

Хроническая и острая сердечная недостаточность – одна из самых тяжелых патологий в мире. Согласно статистике, от коварного недуга сегодня страдают более 25 миллионов человек. И здесь важно не дать болезни зайти слишком далеко. Об этом как никто другой знают белорусские кардиологи. Когда лекарственные препараты бессильны, на помощь больным приходит ноу-хау – эндоваскулярная хирургия.

Елена Курлянская, заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ «Кардиология»:

Клипирование митрального клапана и реконструктивные операции на полости левого желудочка. И вершина – это трансплантация сердца, к которой могут прийти пациенты, если предшествующие методы лечения им не помогли. Нам удается продлить жизнь пациентов на 10-20 лет.

Так, в нашей стране уже проведено 539 трансплантаций сердца. К слову, это далеко не единственный повод для гордости. Белорусские кардиохирурги – люди с золотыми руками. Ежедневно они держат сердце на ладони и дают шанс еще одной жизни. Талантливые специалисты ежегодно выполняют до 3 000 сложнейших операций, а это около шести вмешательств с искусственным кровообращением в день.

Сергей Спиридонов, заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ «Кардиология»:

Это одна из них. Молодой человек 59 лет, который страдал ревматической болезнью, ему планируется замена аортального клапана на механический протез отечественного производства. Сердце сейчас не кровоснабжается, для того чтобы оно не погибло, надо каждые 20 минут его перфузировать раствором крови. А ведь вылечить структурные патологии сердца сегодня можно иначе. Высокие технологии – большие возможности. Эндоваскулярная хирургия – настоящий прорыв в области отечественной кардиологии.

Олег Полонецкий, заведующий рентгеноперационной РНПЦ «Кардиология»:

Начиная с этого года, мы распространяем эту технологию в областные центры. Объектом этих вмешательств являются люди пожилые, старше 70 лет, люди с серьезной сопутствующей патологией. Клапан этот устанавливается через пункцию тазобедренной артерии. Зачастую мы проводим это под местной анестезией, то есть можем в этот момент общаться с пациентом. Уникальная методика позволяет улучшать и состояние сосудов человека. Результаты впечатляют – только в 2022 году более 13,5 тысячи пациентов обрели новую жизнь.

Валерий Стельмашок, заведующий отделом интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология»:

Это пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца. Разновидность ишемической болезни сердца – стенокардия. Острый инфаркт миокарда. Пациент средней возрастной категории, здесь есть сужение от устья передней желудочковой ветви левой корональной артерии. Это было до операции, а это получилось уже после операции. Здесь был восстановлен кровоток. Он отмечал, что долгое время его беспокоила одышка, а сейчас она исчезла.

Совсем скоро в стенах Республиканского научно-практического центра откроется лаборатория эпидемиологии профилактики болезней системы кровообращения, что значительно укрепит связь между врачами общей практики и кардиологами. Свои двери распахнет и другой важный центр – корпус гибридной хирургии. Наталья Митьковская:

Применение гибридной технологии, то есть сочетания кардиохирургических и рентгенэндоваскулярных вмешательств позволит уменьшить травматизацию пациента, контролировать результаты кардиохирургического вмешательства прямо в процессе этого вмешательства. В течение года осуществляли строительство палат интенсивной терапии на базе нашего основного корпуса. Эти хорошо оснащенные койки позволят увеличить оборот койки, обеспечить нормальный поток пациентов как в операционную, так и из нее.