Международный форум кардиологии собрал в Минске лучших специалистов из разных стран

Новости Беларуси. Более 500 трансплантаций сердца проведено в Беларуси за почти 13-летнюю историю развития этого направления в кардиохирургии. В эти дни своим опытом и наработками наши специалисты делятся с иностранными коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит международный форум, который объединил врачей и ученых Беларуси, России, а также стран СНГ и дальнего зарубежья. На протяжении двух дней участники мероприятия будут обсуждать эффективность современных методов диагностики и лечения сердечных заболеваний, а также их профилактики.

Наталья Митьковская, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Сегодняшняя конференция продолжает позицию кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета и в настоящее время Республиканского научно-практического центра «Кардиология» в отношении сочетания в клинической медицине высочайших технологий оказания помощи самым тяжелым пациентам и профилактических мероприятий, которые должны работать как на первичном уровне, так и при проведении вторичной профилактики у пациентов после высокотехнологичных вмешательств. То есть мы будем рассматривать практически все вопросы клинической кардиологии.

Талант Сооронбаев, главный пульмонолог Кыргызстана:

У нас очень много больных, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. К сожалению, очень высокие показатели смертности, много людей умирают. Поэтому на таких площадках, как форум, который проходит сейчас в Минске, будем обсуждать, какие у нас должны быть совместные программы, мероприятия, чтобы помочь нашим пациентам лечиться качественно. Чтобы была доступная и качественная медицинская помощь.