Почему белорусские врачи так ценятся за рубежом? Всё дело в образовании – директор РНПЦ «Кардиология»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какой вуз вы окончили?

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Белорусский государственный медицинский институт. Тогда это был Минский, МГМИ. С моей точки зрения, это учебное заведение, которое дает просто роскошное образование. Не зря наших специалистов всеми возможными правдами или неправдами пытаются как-то увлечь за рубеж. Предоставляют им все условия, чтобы они там себя комфортно ощущали. Особенно это касается, в последние годы я это наблюдаю, кардиохирургии.

Мне чрезвычайно жаль, когда из Беларуси уезжают специалисты, которые получили здесь прекрасное образование, несколько лет очень серьезно работали среди суперпрофессионалов, наращивая свои профессиональные навыки, а потом они оперируют не белорусских, а каких-то других пациентов.

Но когда это происходило при мне, в РНПЦ «Кардиология», к счастью, этот процесс как-то прекратился. Я говорила: возвращайтесь. Ведь в мире принято, особенно в сфере высоких технологий, чтобы люди поехали, где-то поработали и поняли, что надо вернуться на Родину.