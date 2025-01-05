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Почему белорусские врачи так ценятся за рубежом? Всё дело в образовании – директор РНПЦ «Кардиология»

05 января 2025 07:17
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.

Почему белорусские врачи так ценятся за рубежом? Всё дело в образовании – директор РНПЦ «Кардиология»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какой вуз вы окончили? 

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»: 
Белорусский государственный медицинский институт. Тогда это был Минский, МГМИ. С моей точки зрения, это учебное заведение, которое дает просто роскошное образование. Не зря наших специалистов всеми возможными правдами или неправдами пытаются как-то увлечь за рубеж. Предоставляют им все условия, чтобы они там себя комфортно ощущали. Особенно это касается, в последние годы я это наблюдаю, кардиохирургии. 

Мне чрезвычайно жаль, когда из Беларуси уезжают специалисты, которые получили здесь прекрасное образование, несколько лет очень серьезно работали среди суперпрофессионалов, наращивая свои профессиональные навыки, а потом они оперируют не белорусских, а каких-то других пациентов.

Но когда это происходило при мне, в РНПЦ «Кардиология», к счастью, этот процесс как-то прекратился. Я говорила: возвращайтесь. Ведь в мире принято, особенно в сфере высоких технологий, чтобы люди поехали, где-то поработали и поняли, что надо вернуться на Родину.

# Медицина # Александр Осенко # Наталья Митьковская # Высшее образование в Беларуси

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