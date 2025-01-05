Помочь может только доктор, и то не каждый. Что такое кардиогенный шок?

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Мы смело сейчас уже выполняем еще один инновационный проект, фантастический. Мы создаем центр кардиогенного шока. Кардиогенный шок – это один из вариантов шока. То есть ситуация, когда человек сам себе уже помочь никак не может. Он находится в состоянии глубокого нарушения всех функций организма, и только доктор может, высокопрофессиональный, с высокими технологиями, протянуть туда, в этот мир, руку и извлечь пациента оттуда. И когда-то мы с Юрием Петровичем Островским в 2003 году впервые начали возить пациентов в этом состоянии из 9-й тогдашней больницы в РНПЦ «Кардиология», выполнять с этим пациентом сразу операцию аортокоронарного шунтирования при инфаркте миокарда. Когда мы все это запустим, мы будем работать на совершенно другом уровне.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Это в Минске, а как в регионах? А вот это вот правило 90 минут.

Наталья Митьковская:

Насчет регионов. Когда проект этот начнет работать, мы будем оказывать в первую очередь помощь пациентам города Минска. Но я, например, мечтаю о том времени, когда у нас на крыше или где-то рядом будет вертолетная площадка и мы будем привозить таких пациентов из любого региона, как сейчас мы привозим донорские сердца.

Что касается правила 90 минут, это немножко из другой истории. Это оказание помощи пациентам с острым коронарным синдромом, то есть с развивающимся инфарктом миокарда. Когда человека надо как можно скорее от первичного медицинского контакта, то есть от контакта с доктором, довести, положить на рентгенэндоваскулярный стол и уже начать выполнять манипуляцию. Это мировой стандарт, 90 минут. Рентгенэндоваскулярных лабораторий в стране уже 38, а когда-то было две.