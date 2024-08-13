Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом РНПЦ «Кардиология»

Житель любого региона при необходимости должен иметь возможность получить помощь в Республиканском научно-практическом центре. О развитии здравоохранения и доступности лечения шла речь на встрече Натальи Кочановой с трудовым коллективом в РНПЦ «Кардиология», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики подчеркнула, что развитию социальной сферы в Беларуси уделяется пристальное внимание. Значительно расширились возможности региональной медицины, но тренд задают именно в РНПЦ, где внедряют новые технологии, методики лечения, оказывают помощь тяжелым пациентам.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Что касается развития новых технологий, мы открыли новый корпус гибридной хирургии. Это корпус дает нам возможность выполнения так называемых гибридных вмешательств, которые сокращают время наркоза, которые позволяют выйти пациенту быстрее в послеоперационном периоде, которые задействуют одновременно несколько технологий на одном операционном столе с участием нескольких разных специалистов.

Для развития этих технологий и не только законодатели в свою очередь совершенствуют правовую базу. Наталья Кочанова подчеркнула, что сейчас парламентарии работают над Кодексом о здравоохранении, поэтому важно услышать мнение самих медиков.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я давно хотела побывать на встрече с этим коллективом, потому что РНПЦ, которые функционируют в нашей стране, конечно, несут серьезную нагрузку по оказанию помощи всем жителям нашей страны и тем, которые приезжают. Вы знаете, что у нас работают хорошие специалисты, у нас высокотехнологические проводятся операции.