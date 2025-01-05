От НИИ до РНЦЦ. Как менялся статус ведущего медучреждения Беларуси по проблемам сердца и сосудов

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Когда-то РНПЦ был НИИ?

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Я выступала на очень серьезном мероприятии в Москве. Здесь два президента отмечали 25-летие Союзного государства. А в Москве общество специалистов по сердечной недостаточности, в которое входят самые топовые кардиологи Российской Федерации, отмечали 25 лет этого общества.

Меня пригласили туда как почетного доктора, и я находилась на трибуне в президиуме вместе с председателями этого общества. Беленков, академик, очень крутой российский ученый, который был замминистра Российской Федерации в свое время. И после моего выступления, доклад у меня был «Немедикоментозные методы лечения в Беларуси хронической сердечной недостаточности», то есть это то, что мы применяем помимо таблеток – уникальные технологии, в том числе такие, которых нет в Российской Федерации. Когда я садилась, этот ролик есть в интернете, он произнес слова такие, что у меня перехватило дыхание. Он сказал, что на текущий момент ваш центр один из лучших, а может быть, лучший в СНГ.

Услышать от россиянина такого уровня такие слова было очень серьезно. Единственное, что я ему в ответ могла сказать: стараемся. Но в этом учреждении есть еще один момент, который пропитан духом Георгия Ивановича Сидоренко, создавшего этот НИИ когда-то.