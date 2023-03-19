«Ворвались в мировую трансплантологию». Чем по праву гордятся белорусские кардиохирурги? Рассказали в специализированном РНПЦ

Новости Беларуси. Есть в белорусской Конституции важный пункт: граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению здоровья. Еще во время обсуждения поправок в Основной закон белорусы волновались, мол, что нас хотят лишить бесплатной медицины. Но такого не произошло и не задумывалось даже, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наоборот, в Беларуси будут вкладываться в самое дорогое – здоровье нации. Это черным по белому прописано в Конституции, и в этом еще раз убедилась корреспондент СТВ Александра Качан. На неделе она побывала в новом корпусе РНПЦ «Кардиология», вот-вот там примут первых пациентов, и пообщалась с директором центра профессором Натальей Митьковской.

Здесь самый важный звук – сердечный ритм. Стабильный и ровный. Сюда люди приходят с надеждой, уходят с безграничной благодарностью, возможностью полноценно жить. Даже с новым сердцем. Профессионалы творят невозможное. Благодаря чему уровень и качество оказания кардиологической помощи в нашей стране сегодня занимает ведущие мировые позиции.

Александра Качан, корреспондент:

Наталья Павловна, добрый день.

– Здравствуйте!

– Нам необходима консультация специалиста. Стабилен ли ритм белорусской кардиологии и удается ли вам сегодня удерживать положительную динамику развития? Наталья Митьковская, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Спасибо за такой интерес к клинической медицине и кардиологии. Должна сказать, что мы не просто стабильно, активно развиваемся в самую лучшую сторону.

– Расскажете нам?

– Обязательно. Думаю, только для этого придется уйти из кабинета директора и пойти в клинические и диагностические подразделения.

– Пойдемте?

– Конечно.

Александра Качан:

Наталья Митьковская – опытнейший практик, доктор медицинских наук, профессор, обладатель многочисленных наград самого высокого уровня. Перечислять их можно бесконечно. В графике ни одной свободной секунды. Даже наше интервью проходит в режиме врачебного нон-стопа. Каждый день в этих операционных проводят по 25 высокотехнологичных хирургических вмешательств. На часах чуть за полдень, а в графике только одного отделения уже под десяток успешно проведенных операций. И вот для нашей страны хирургическая сенсация. Мы стали свидетелями операционного вмешательства, которое раньше ваши врачи не проводили.

Наталья Митьковская:

Да, действительно, это счастливый профессиональный праздник для нас, мы очень долго ждали возможности внедрения еще одной новации у нас в центре. И должна сказать, что это именно тот вариант новаций, который для всего мира является еще достаточно новым. Речь идет об имплантации в условиях рентген-операционной клапана в трикуспидальную позицию. И данный случай интересен тем, я в очередной раз восхищаюсь рентгенэндоваскулярными хирургами нашей страны, главным рентгенэндоваскулярным хирургом – Стельмашком Валерием Ивановичем, что взят был в операционную очень непростой случай. Потому что это повторное вмешательство у пациента. Ранее пришлось бы в этой ситуации повторно выполнять большое кардиохирургическое вмешательство, что, в общем-то, всегда повышает риск каких-то осложнений в послеоперационном периоде. Александра Качан:

Если говорить в целом о достижениях – в прошлом году 500-я трансплантация была выполнена. И сегодня мы можем говорить, что белорусские кардиохирурги занимают ведущие позиции в мире. Ну а на постсоветском пространстве в принципе нам нет равных. «Белорусские кардиохирурги ворвались в мировую трансплантологию» Наталья Митьковская:

Белорусские кардиохирурги ворвались в мировую трансплантологию. На настоящий момент входят в топ-10 ведущих стран мира, но действительно, на постсоветском пространстве по развитию вообще этой технологии мы лидируем на настоящий момент. И это, безусловно, вызывает огромное уважение профессионалов из всех окружающих стран. К тому же у нас хорошие результаты не только по наращиванию опыта в этой области, но и по выживаемости пациентов. По послеоперационной летальности. И в настоящее время мы находимся на этапе, когда уже расширяем круг реципиентов, то есть людей, которые подвергаются этому вмешательству. И берем на операционный стол очень тяжелых больных с очень высоким послеоперационным риском. Тех, у кого в мировой кардиологии, в трансплантологии 20-30 % летальности даже в ведущих центрах мира. И недавно у нас была такая радость, как попытка оказания помощи совсем маленькой девочке 9-летней. У которой ситуация развивалась просто феерически плохо и быстро. Мы были вынуждены взять ее на операционный стол по неотложным, по жизненным показаниям. В процессе послеоперационного периода было очень много проблем. Нам очень помогали наши уважаемые коллеги инфекционисты, эпидемиологи, микробиологи, педиатры. Но все закончилось благополучно, девочка выписалась домой.

Александра Качан:

Важно качество и продолжительность жизни. Наши врачи делают колоссальный прорыв. Сегодня в здравии находятся те, кто входил в десятку первых реципиентов. Медицинская жизнь кипит, каждый год новые достижения, внедрение новых технологий. Ближайшая перспектива – поставить на поток гибридные операции. Какие операции будут проводить в новом корпусе гибридной хирургии? Александра Качан:

Вы в ожидании того, что скоро закончатся ремонтные работы и новый корпус гибридной хирургии встретит первых пациентов. Расскажите подробнее, какие операции там будут проводить? Нам известно, что это уникальный симбиоз высокотехнологичных направлений. Готовы ли наши врачи к этому? Может, уже практиковали?

Наталья Митьковская:

Это не только операции на сосудах сердца, но и на периферических сосудах, на аорте. Это такое уникальное вмешательство, как транскатетерная имплантация клапана в аортальную позицию, которая выполняется через верхушку сердца. И вот эти новые направления у нас развиваются настолько интенсивно, что я очень надеюсь, что очень скоро при поддержке Министерства здравоохранения, Совмина и Президента мы будем иметь достаточно расходных материалов, чтобы выполнять эти вмешательства для всех нуждающихся пациентов. Вообще в мире это направление является сейчас доминирующим. Это реальная перспектива будущего. Александра Качан:

А каков лист ожидания? Сколько человек стоит в очереди на операцию в РНПЦ «Кардиология»? Наталья Митьковская:

Практически по всем направлениям мы достигли мирового уровня листа ожидания. По неотложным кардиохирургическим вмешательствам у нас очередь на примерно полтора-два месяца. Так и должно быть, чтобы кардиохирургия работала бесперебойно. Единственный раздел клинической медицины в кардиологии, где пока у нас довольно значимая очередь, это для пациентов с нарушениями ритма. Здесь примерно 600 человек – это на год работы. Но я должна подчеркнуть, что наши ритмологи сейчас работают настолько интенсивно, что мы рассчитываем на то, что нам удастся с этой очередью справиться гораздо быстрее и войти в такой же нормальный ритмичный период активности. Александра Качан:

Кстати, «Лист ожидания» – такое название получила новая кинолента «Беларусьфильма». Съемки стартовали здесь, на площадке центра. А прототипами главных героев стали белорусские кардиохирурги РНПЦ. Это небольшое отступление, а мы продолжили экскурсию. Реанимация. Буквально несколько часов назад сюда с операционного стола доставили пациента после пересадки сердца. Важнейшая служба – реанимация. Обновление технологическое ожидаете и здесь? «Мы благодаря Мингорисполкому получили очень серьезное финансирование»

Наталья Митьковская:

Абсолютно инновационное для нашей страны направление. Центр кардиогенного шока. Мы благодаря Мингорисполкому получили очень серьезное финансирование для приобретения и оснащения так называемой умной реанимации. Чтобы вы понимали, о чем идет речь: в банальной ситуации, в обычной общеклинической из 10 таких пациентов 9, как правило, погибают. Мы рассчитываем на то, что эти цифры изменятся в противоположную сторону. Мы будем возвращать этих людей не только к жизни, но, как я уже говорила, к качественной жизни. Готовим специалистов. Благодаря Министерству здравоохранения к нам распределилось достаточно большое количество юных реаниматологов в прошлом году, в этом году. И именно с помощью уже маститых, серьезных кадров мы будем растить этих людей. Александра Качан:

В центре работают специалисты высшей пробы. Это всем известно. Как вы растите достойную смену? И был ли отток кадров, ощущаете ли вы это на себе? Тем более что совершенно недавние события показывают – наших врачей активно переманивают в ту же Польшу.

«Это тот золотой реально фонд, который очень важно сохранить» Наталья Митьковская:

Я искренне считаю, что востребованность наших специалистов за рубежом – это очень высокая оценка нашего образования. У нас не возникло катастрофы или даже каких-то серьезных проблем, связанных с тем, что уехало несколько молодых кардиохирургов. Я полагаю, что та смена, которая пришла, очень скоро займет достойные места в центре. И центр вообще недавно обновил лицензию образовательную. То есть мы готовим очень много кадров и для себя, и для страны. В настоящее время у нас обучается порядка 30 ординаторов клинических, около 25 аспирантов, то есть, представляете себе, – целая армия суперспециалистов, которые вольются в клиническую медицину Республики Беларусь. Часть из них останется здесь. И вообще, в центре 30 %, даже больше, сотрудников трудятся более 10 лет. То есть согласитесь, это тот золотой реально фонд, который очень важно сохранить. Александра Качан:

То есть здоровые сердца дарят люди с большим сердцем?