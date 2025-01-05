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Наталья Митьковская: в некоторых моментах мы даже превосходим японскую медицину

05 января 2025 07:22
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.

Наталья Митьковская: в некоторых моментах мы даже превосходим японскую медицину-2

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»: 
Японцы начали заниматься изучением пульсовой волны и ее возможностями в диагностическом плане. Прислали приборчик: вы много смотрите пациентов, пожалуйста, регистрируйте пульсовую волну и будем им отправляться. Прошло какое-то время, я отправила несколько пленок в Японию. Вызывает меня Алексей Иванович и говорит: «Наталья Павловна, японцы принимают у себя первую команду наших преподавателей. И в этой команде должны быть вы. Это их приглашение, потому что вы работали с этим прибором». 

Это опыт феерический. Самое интересное, что у меня как-то так сложились отношения с коллегами японскими, что последующие 30 лет, за исключением времен ковида и нынешней политической ситуации, мои ученики и доктора Республики Беларусь ездили на стажировку в Японию. Причем не на три месяца, как я, японцы обсудили этот вопрос со мной, а на полгода. И хочу вам сказать со всей ответственностью, что мы в некоторых моментах, в некоторых клинических направлениях даже превосходим японскую медицину. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Санкции не повлияли на взаимоотношения? 

Наталья Митьковская:
На межчеловеческие отношения? Нисколько. И с канадцами тоже. У меня два долгоиграющих проекта еще с университетом города Лондон в Канаде.

# Медицина # Александр Осенко # Наталья Митьковская

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