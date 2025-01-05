О санкциях, учениках и хулиганстве в медицине – разговор с директором РНПЦ «Кардиология» Натальей Митьковской

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская.

«А где заведующая?!» – Митьковская рассказала, какого быть самым молодым завотделения Александр Осенко:

А почему вы считаете, что это был смелый поступок вашего руководства, назначая вас на руководящую должность? Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Потому что я тогда была самым молодым заведующим отделения кардиологии. Я подозреваю, не только в Минске, а в Республике Беларусь. Александр Осенко:

А как пациенты относились, что такой молодой руководитель, такой молодой доктор? Наталья Митьковская:

Вы знаете, очень по-разному. Люди по-разному относятся к молодым людям. Понимаете? Вот я, например, очень люблю своих учеников, очень верю в молодежь. Очень, мне кажется, смело поручаем самые ответственные какие-то позиции. У меня на кафедре, которую я создала в 2008 году или сейчас, в РНПЦ «Кардиология». А есть люди, которые, входя ко мне в кабинет, к заведующей, спрашивают: «Где заведующая?» Я говорю: «Я». «Вы?» Понимаете? Вот эта реакция уже о многом говорит. И это было в моей жизни. Вообще, у меня много учеников на текущий момент. 17 защищенных кандидатов медицинских наук, один доктор наук, и докторская диссертация признана лучшей в 2023 году. Эта тема даже была награждена премией Национальной академии наук в области здравоохранения. Это был научный труд с реальной, с моей точки зрения, мировой новизной.

«Хотела быть летчиком» – Наталья Митьковская о выборе профессии Александр Осенко:

Наталья Павловна, а кто вас в детстве сподвиг заниматься медициной или пойти в медицину, в кардиологию? Наталья Митьковская:

Вы знаете, у меня мама была доктором. Вот. И она была... Александр Осенко:

Тоже кардиологом? Наталья Митьковская:

Нет. Она была... Вторая ее специальность – это была жена военного летчика. Отец был совершенно замечательным человеком в своей профессии. В последние годы командовал экспериментальным полком, в котором проходили своеобразные испытания новые самолеты, вертолеты. Объездил весь Советский Союз. То есть он работал в Прибалтике, в Украине, в Российской Федерации, в Грузии, на Сахалине. Соответственно, мама никогда его не оставляла. Но к тому моменту, когда она ушла на пенсию, у нее было 43 года стажа. Это значит, что жена командира всегда работала. И вот я росла уже в обстоятельствах, когда они оставили армию. Она уехала с отцом в Минск. Но вот это отношение к профессии... Вначале я очень хотела быть летчиком. Отец сказал мне, что он дойдет до кого угодно, чтобы помочь мне поступить в летное училище, потому что тогда женщины вообще не поступали, девочки. Ну да. Но меня подвело зрение, и я решила поступать в медицинский институт. Мама, узнав об этом, сделала все, чтобы этого не случилось. Александр Осенко:

Почему? Наталья Митьковская:

Потому что она знала мой характер и спрогнозировала абсолютно точно, что я буду слишком посвящена профессии. Это так и случилось, но я не жалею.

«Я больше помню тех людей, кому не удалось помочь» – почему выбрала неотложную кардиологию Александр Осенко:

Все-таки, почему неотложная медицина, почему неотложная кардиология? Ведь это, на самом деле, такой стрессовый участок работы, я бы так сказал. Наталья Митьковская:

Я бесконечно признательна и Скачко Александру Викентьевичу, и моему учителю Сусанне Семеновне Пшоник, и Григорию Павловичу Матвейкову, которые меня когда-то оставили в 9-й клинической больнице, и я вскоре стала заведующей отделением. 70 коек, минимум диагностических технологий. Это было, извините, 41 год назад. Это давно было. И пациенты, которые, к сожалению, уходили из жизни практически каждый день. И мне приходилось их реанимировать. А для того, чтобы дать человеку шанс на жизнь, нужно владеть всеми этими технологиями. Потому что реанимация находилась в другом конце больницы. И пока реаниматолог добежит, мне надо было сохранить жизнь пациенту. Поэтому я очень многое умела делать своими руками. Очень благодарна судьбе за это, потому что за спиной у меня огромное количество людей, которым удалось помочь. Но больше помню я тех, кому не удалось. Это тоже такая врачебная память или, знаете, как говорят, свое врачебное кладбище. Поэтому, когда я пришла уже в университет на кафедру, меня мой учитель Григорий Павлович пригласил, Матвейков, я защитила кандидатскую диссертацию.

Какая идея возникла после дискуссии с Натальей Кочановой? Наталья Митьковская:

А когда-то в результате дискуссии с Натальей Ивановной Кочановой возникла великолепная, спасибо ей, идея проведения такой серии акций. И мы сейчас съездим по крупным учреждениям Минска, Республики Беларусь и обследуем граждан, которые работают на каком-то предприятии. И получаем, во-первых, совершенно потрясающие и тревожащие нас цифры о тех кардиоваскулярных рисках, которые есть у работающих граждан. То есть до нашего прихода 10 % пациентов с высоким риском, мы обследуем пациентов, их оказывается 45 %. Понимаете? То есть половина предприятия. И это проблема. Когда мы это выявляем, это уже должно становиться задачей каждого человека. Тебе рассказали, что у тебя проблема. Береги себя для своей семьи, для детей, для страны. Потому что на самом деле люди – это главное. Об этом, кстати говоря, не раз говорил Президент.

Повлияли ли санкции на сотрудничество между государствами? Александр Осенко:

Санкции не повлияли на взаимоотношения? Наталья Митьковская:

На межчеловеческие отношения? Нисколько. И с канадцами тоже. У меня два долгоиграющих проекта еще с университетом города Лондон в Канаде. Кстати говоря, канадцы с 98-го года по 19-й приезжали каждый год. Они прооперировали около 300 белорусских пациентов абсолютно безвозмездно. Это были первые рентгеноэндоваскулярные такие серьезные внедрения этих технологий у нас в стране.

«Я очень часто хулиганю в профессии» Наталья Митьковская:

Я очень часто хулиганю в профессии. Те риски, на которые я шла в своей профессии, всегда были оправданы. У меня есть презентация, которую я когда-то сделала на юбилей академика Островского, которая называется «Один шанс из миллиона». Наверное, это чуть-чуть утрировано, но согласитесь, если бы я сказала кому-нибудь в вашем присутствии, что у человека нет шансов на жизнь, если не вмешаться. А если вмешаться, есть один из миллиона. Александр Осенко:

Его надо использовать. Наталья Митьковская:

Да. А есть люди, которые считают: ну, пусть поживет немножко. Понимаете? Александр Осенко:

Я понял вашу философию. Наталья Митьковская:

А я всегда за то, чтобы... Александр Осенко:

Даже за один процент? Наталья Митьковская:

Даже за один.