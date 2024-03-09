В Беларуси успешно провели 7 операций с применением отечественных искусственных клапанов сердца

Шанс на долгую, благополучную и качественную жизнь. Искусственные клапаны сердца, произведенные в Беларуси, успешно проходят испытания. Уже проведены семь операций по их установке, и все они завершились благополучно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема патологии клапанов сегодня – одна из самых актуальных. И если для молодых пациентов эффективно решить ее могут механические протезы, пожилым гораздо лучше подходят биологические. Разработка отечественных искусственных клапанов началась около 10 лет назад. После успешного завершения клинических испытаний будет запущено массовое производство. Это позволит полностью отказаться от закупок западных протезов. А значит существенно снизить стоимость.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Мы покупали все расходные материалы и клапаны биологические также, как и все остальное. То есть «Белмедтехника» осуществляла процедуру закупки, и участвовали в ней американские клапаны, российские и другие. Но если нам удастся получить этот клапан, мы будем иметь конкретную отечественную продукцию, которая будет конкурентоспособна по отношению ко всем предыдущим вариантам биологических клапанов.

Белорусские биологические клапаны получили очень высокие оценки кардиохирургов. Специалисты отмечают ряд преимуществ, например, хорошую износоустойчивость и высокое качество. Ожидается, что срок службы отечественных образцов превысит показатели зарубежных аналогов.