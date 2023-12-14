Практика на симуляторах и в больнице. Как в Минске учат будущих врачей

От теории к практике. Месяц, как при БГМУ открыли симуляционный центр. Эффект уже ощутим. Высокотехнологичные операции студенты-медики проводят сразу в аудиториях. Тренажеры – полная копия оборудования, которое хирурги применяют в работе. К подготовке медицинских кадров – особое внимание. Жесткое требование главы государства – практикоориентированность в обучении. Инновации в теории – это одно, а вот посмотреть, как это работает, – совсем другое. Учебный день со студентами ведущего медицинского ВУЗа провела корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко.

С утра в учебных кабинетах БГМУ кипит работа. И пока в лекционных дают теорию, в лабораториях первокурсники уже учатся накладывать повязки.

В этой аудитории первую помощь оказывают пострадавшему, который получил электротравму.

А здесь стоит задача реанимировать пациента. Тем временем старшекурсники уже на практике в 39-й столичной поликлинике. Нюансы профессии терапевта от жизни. Вот отрабатывают навыки заполнения листков нетрудоспособности. Далее по списку работа в электронной поликлинике.

Елена Рылатко, заведующая кафедрой поликлинической терапии БГМУ:

Электронный документооборот облегчает работу врача. Они выписывают электронные рецепты, оформляют. Это все делается уже в цифровой системе. И вот тот самый момент, когда теория воплощается на практике. Сперва со старшими коллегами студенты шестого курса, то есть без пяти минут врачи, дублером осматривают пациентов. И только затем, когда терапевт убедится в компетентности практиканта, самостоятельный прием. Первый – самый волнительный.