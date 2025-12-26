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Новости по тегу #Напитки

Дарит энергию и здоровье! Как выбрать идеальный чай и почему он так полезен?
26 декабря 2025 12:45

Дарит энергию и здоровье! Как выбрать идеальный чай и почему он так полезен?

Безопасно можно выпить 2 чашки кофе подряд – расскажем о пользе и вреде напитка
13 октября 2025 15:20

Безопасно можно выпить 2 чашки кофе подряд – расскажем о пользе и вреде напитка

Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages
18 сентября 2025 17:55

Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages

Какие напитки утолят жажду в жару? Шеф-повар поделился необычными рецептами
07 июня 2021 08:56

Какие напитки утолят жажду в жару? Шеф-повар поделился необычными рецептами

Этот напиток точно согреет вас в холода и поднимет настроение. Как приготовить глинтвейн дома?
15 января 2021 08:13

Этот напиток точно согреет вас в холода и поднимет настроение. Как приготовить глинтвейн дома?

«Очень аккуратно в вечернее время». Как правильно заваривать чай и когда лучше его пить?
02 ноября 2020 08:25

«Очень аккуратно в вечернее время». Как правильно заваривать чай и когда лучше его пить?

Этот напиток поможет укрепить иммунитет. Готовим полезный чай из красной смородины
14 сентября 2020 08:53

Этот напиток поможет укрепить иммунитет. Готовим полезный чай из красной смородины

Готовим два вкусных и полезных смузи. Пошаговый рецепт
03 июня 2020 09:12

Готовим два вкусных и полезных смузи. Пошаговый рецепт

Гранатовый сок и какао: какие ещё напитки помогут сохранить молодость
11 декабря 2019 07:46

Гранатовый сок и какао: какие ещё напитки помогут сохранить молодость

Какой кофе вкусный? Выбираем с диетологом
22 октября 2019 09:24

Какой кофе вкусный? Выбираем с диетологом

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай
21 октября 2019 08:34

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай

Выпей травяной чай утром – накорми микробов! Почему это полезно
03 октября 2019 07:23

Выпей травяной чай утром – накорми микробов! Почему это полезно