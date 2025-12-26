Новости по тегу #Напитки

Этот напиток бодрит, укрепляет иммунитет и помогает бороться с усталостью. А еще нормализует обмен веществ, положительно влияет на состояние сосудов.
«На 15 % потребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний».
Масштабный отраслевой бизнес-форум «Food Prom Beverages» прошел в Минске. На деловой площадке собрались ведущие производители напитков, международные эксперты и руководители предприятий.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52