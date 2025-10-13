Безопасно можно выпить 2 чашки кофе подряд – расскажем о пользе и вреде напитка

Алина Трус, корреспондент:

Утренний кофе уже как особый ритуал. И думаю, не только у меня. Каждый раз стараюсь попробовать какой-то новый напиток. Сегодня, например, такой необычный красивый латте с шоколадом. А что об этой привычке думают специалисты?

Многочисленные исследования уже подтвердили, что кофе по утрам не просто бодрит, а улучшает умственную и физическую работоспособность, повышает концентрацию внимания и снижает утомляемость. И все это благодаря тонизирующему действию кофейных зерен.

Ольга Синякова, научный сотрудник клинической лаборатории профилактический медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии РЦГЭИОЗ, врач-диетолог:

Кофеин – это такой алкалоид, который оказывает возбуждающее действие на организм. Но почему? Он не сам возбуждает – он блокирует тормозящую систему мозга.

Кофе – прекрасный напиток во многих отношениях. Он богат антиоксидантами, которые могут замедлить старение. Содержит витамины группы В и минералы, такие как магний и хром. Поэтому кофе очень даже полезен. Да и нередко всего одна чашка напитка создает настроение на весь день.

Ольга Синякова:

Сразу развенчаем мифы, связанные с кофе, которые были достаточно распространены в прошлые годы, в частности. Говорили, что кофе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Современные исследования говорят: нет. На 15 % потребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кофе невозможно пить людям с артериальной гипертензией. Можно, но в ограниченных количествах.

А еще потребление кофе тормозит развитие сахарного диабета второго типа. Он снижает инсулинорезистентность в клетках печени. Это еще один положительный эффект напитка. Но во всем важна мера. Чрезмерное употребление кофеина вызывает привыкание, а в вечернее время может нарушить сон.