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Цикл мероприятий проекта «Женские лица столицы» продолжается в Минске

27 июля 2026 06:27
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В Минске продолжается цикл мероприятий проекта «Женские лица столицы», инициированного городской организацией республиканского общественного объединения «Белая Русь». Это крупнейшая структура в стране – более 60 тысяч сторонников, участвующих в акциях и проектах, получивших высокую оценку руководства. Очередную встречу посвятили теме «Женщины в искусстве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цикл мероприятий проекта «Женские лица столицы» продолжается в Минске-2

В импровизированном зале – аншлаг. Проект поднимает актуальный вопрос роли женщины в современном мире. Участницы встречи – яркие представительницы культурной сферы: руководитель театра, ректор творческого вуза, заслуженные артистки. Всем им искусство дает возможность духовного роста и развития.

Цикл мероприятий проекта «Женские лица столицы» продолжается в Минске-4

Елена Спиридович, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я очень люблю готовить. Я с удовольствием готовлю дома. Я веду программу «Белорусская кухня». Ну, просто подфартило, да? Я очень люблю праздники. Я люблю принимать гостей в своем доме. Но только тогда, когда в эти праздники я не веду какие-то большие праздничные концерты. Это моя работа.

Открытый разговор показал главное: женщины в искусстве формируют культурный облик столицы, а проект помогает увидеть их вклад и вдохновить новое поколение.

# Год белорусской женщины # Женщины Беларуси # Елена Спиридович

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