В Беларуси продолжается сбор овощей открытого грунта

В Беларуси начался сбор овощей открытого грунта. Сезон стартовал с уборки моркови, параллельно идет сбор свеклы и капусты. В хозяйстве «Кадино» Могилевского района уже убрали пятую часть площадей. Здесь выращивают не только традиционные культуры, но и экзотические – например, капусту кольраби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кадино» – главный поставщик традиционного борщевого набора в регионе. Помимо этого, в хозяйстве культивируют брокколи и цветную капусту, однако их доля составляет лишь 10 % капустных полей: основной акцент сделан на белокочанной капусте.

Татьяна Костюченко, начальник участка сельхозпредприятия «Фирма «Кадино»:

Урожай очень хороший у нас в этом году. Дожди любит капуста, чтобы влаги много было. И все условия для капусты есть. Урожай соберем очень хороший.

Объемы урожая внушительные, поэтому хозяйству помогают жители района. В разгар сезона на полях трудятся от 50 до 100 человек, а в выходные число работников увеличивается. Уже собраны ранние сорта овощей, сейчас в активной фазе – уборка средних сортов. «Капустный марафон» продлится до ноября, параллельно продолжается сбор свеклы.