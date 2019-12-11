Гранатовый сок и какао: какие ещё напитки помогут сохранить молодость

Выглядеть молодо можно без уколов красоты и пластических операций. Живой пример – Злата Шибко. Этой элегантной леди 60. Свой возраст женщина не скрывает, а гордится. Секрет красоты – правильное питание, ежедневная гимнастика и витаминные напитки. Злата Шибко, администратор в аптеке:

Самый главный напиток – это вода. Я очень люблю каркаде, травяные наборы, фруктовые, какао и цикорий. Ни в одном из этих напитков нет кофеина, поэтому я знаю, что это очень хорошо для иммунитета, и для кожи, и для желудка, и для самочувствия.

Замедлить процесс старения невозможно по щелчку пальцев, эликсиров вечной молодости тоже не существует. Однако поддерживать организм в тонусе некоторым продуктам и напиткам, действительно, под силу. Анастасия Герасимчик, диетолог, врач-эндокринолог:

Зеленый чай содержит множество антиоксидантов, помогает бороться со стрессом. Может профилактировать сердечно-сосудистую патологию. Есть данные, что возможна профилактика онкологии и болезни Альцгеймера.

Продлить молодость кожи поможет регулярное употребление гранатового сока. Он обогащает организм витаминами А, В1, В2, С, Е, органическими кислотами, аминокислотами, микро- и макроэлементами.

Анастасия Герасимчик:

Для женщин могу выделить такой напиток как какао, потому что он содержит достаточно большое количество железа. И здесь следует учитывать, что если делать напиток на коровьем молоке, это может препятствовать всасыванию железа. Поэтому рекомендовано либо небольшое количество молока, либо на растительном молоке, либо на воде готовить этот напиток. На пьедестал почета также попадает соевое молоко. Напиток содержит большое количество изофлавонов, которые поддерживают упругость кожи. Также эти элементы благоприятно влияют на метаболизм.

За лидерство готов побороться и морковный сок. Он кладезь бета-каротина. При регулярном употреблении сияние волос и здоровый румянец на лице гарантирован.

Ирина Алёхно, терапевт:

Один из мифов, что очень полезны фреши. Фреш – это фактически вода и сахар, который содержался в овощах и фруктах. Более полезны смузи, то есть фрукты и овощи с клетчаткой, тогда все полезные вещества, которые необходимы, наш организм получает.