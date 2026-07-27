Арки-символы и фотозоны для новобрачных! Зона отдыха «Путь к счастью» открылась в Минске

В Советском районе Минска открылась новая зона отдыха с символичным названием «Путь к счастью». Локация расположена на территории районного ЗАГСа – и тематика здесь продумана до мелочей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут свадебного бульвара проходит через стилизованные арки: каждая из них олицетворяет этапы отношений – знакомство, зарождение любви и создание семьи. В центре зон установлено дерево жизни: новобрачные могут повесить на него замок как символ крепкого союза. Для свадебных фото обустроены качели в форме обручальных колец и лавочки в виде сердца. Дополняют ансамбль беседки, декоративный мостик и кашпо с пышными цветами – каждый элемент поддерживает общую тематику локации.

Евгения Чуракова, заместитель начальника отдела ЗАГС Администрации Советского района Минска: Большая часть объектов в сквере «Путь к счастью» создана силами колледжа ремесленничества и дизайна имени Кедышко. В сквере есть кованная беседка – это прекрасное место для выездной регистрации брака. Мы уверены, что сквер «Путь к счастью» станет излюбленным местом не только для жителей района, но и для всех новобрачных.

Наталия Бочкарева, заместитель директора Зеленстроя Советского района Минска:

В рамках реконструкции сквера по улице Гамарника пришла идея сделать какой-то уголок для молодоженов, чтобы скрасить их торжественный, важный день. Общая площадь – порядка 9 гектаров, велодорожка новая, которая 1100 метров квадратных, организовано также пять велопарковок. Еще была открыта скамейка с книжным шкафом: прочитал книжку интересную, захотел с кем-то поделиться. И откликнулись люди, он заполнился очень быстро.

В столице активно занимаются благоустройством зеленых зон: создают новые и обновляют существующие. Это позволяет жителям и гостям города наслаждаться свежим воздухом, активно отдыхать и любоваться природой. Сегодня в Минске насчитывается более 90 таких локаций.