Дарит энергию и здоровье! Как выбрать идеальный чай и почему он так полезен?

Этот напиток бодрит, укрепляет иммунитет и помогает бороться с усталостью. А еще нормализует обмен веществ, положительно влияет на состояние сосудов. Пользу чая, сложно переоценить. Мы пьем его утром, в обед и даже вечером. В норме – до нескольких кружек в день.

Ольга Синякова, врач-диетолог:

Относительно количества чая в день, конечно, будет определяться количество кружек количеством кофеина, который мы можем потребить с чаем. А поскольку мы потребляем кофеин не только с чаем, но все-таки и с кофе, то для тех, кто пьет еще и кофе, где-то количество чая в день 3-4 кружки. А те, кто кофе не пьет, тем можно 4-5 кружек в день.

Это примерно 400 миллиграмм в сутки. Чай богат витаминами группы В и С. В его составе необходимые нашему организму минералы, такие как калий, магний, железо, фтор и кальций. Но это не лекарственное средство в привычном для нас понимании, а скорее питье с профилактическим действием.

Ольга Синякова

Чай – это очень полезный напиток за счет многих своих компонентов. Но первый – кофеин. За счет чего чай оказывает бодрящее действие. Точнее, кофеин не совсем сам бодрит, а он тормозит тормозную систему мозга. В чае содержится прекрасные вещества, которые называется катехины. Катехины – это антиоксиданты. И соответственно, это антиоксиданты, которые защищают наши клеточные мембраны и наши клетки от старения и от оксидативного стресса, который лежит в основе очень многих патологических процессов.