Этот напиток точно согреет вас в холода и поднимет настроение. Как приготовить глинтвейн дома?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Вместе с глинтвейном морозные будни станут еще уютнее. Аромат специй и цитрусовых взбодрит после рабочих будней и продлит рождественскую сказку.

Первыми, кто стал добавлять в вино специи, были древние римляне. Так продукт хранился дольше. Правда, пряный коктейль они не подогревали. А вот в средние века идея согреться пришла жителям Северной и Центральной Европы. Напиток приобрел «горячий» характер и получил символичное название «глювайн» – горячее вино. Сегодня за порцией праздника необязательно отправляться в кафешки, приготовить глинтвейн легко дома. Итак, первый классический рецепт на основе виноградного сока.

Денис Островский, бармен:

Мы немножко подогрели виноградный сок, теперь мы добавляем ингредиенты: дольку лимона, апельсин, два-три ломтика имбиря, шесть бутончиков гвоздики и одну палочку корицы, для кислинки немножко добавим клюквы.

Мы сейчас доводим до кипения пять-десять минут, даем выкипеть всем фруктам и корице, дать все свои масла и соки. Наш глинтвейн уже приготовлен и сейчас дадим ему возможность остыть, чтобы набрались соками.

Второй эликсир сделаем на яблочном соке. Пока он будет греться на медленном огне, разрежьте апельсин на дольки и выжмите из них сок прямо в глинтвейн. Добавьте две палочки корицы, 12 стручков гвоздики, щепотку кардамона. Только не переборщите, слишком рьяная специя. Не лишним будет и мускатный орех, он придаст пикантности. Доводим до кипения и оставляем в покое, чтобы глинтвейн напитался всей палитрой вкусов. Настоящая ароматерапия.

Денис Островский:

Теперь мы приготовим глинтвейн на вишневом соке. Для этого нам понадобится сам вишневый сок, где-то 200 мл воды. Подогреваем. Берем наши яблоки, полуколечки апельсина, имбирь, две палочки корицы, 10 стручков гвоздики и даем этому повариться 15-20 минут именно на воде.

Наши фрукты вскипели и дали свой сок воде, теперь добавляем вишневый сок и тоже доводим до кипения.

Наши рецепты универсальны и также подойдут для вина. Только не доводите до кипения. Итак, наши фруктовые глинтвейны готовы. Процеживаем в бокалы и наряжаем от души колечками лимона, анисом (чем не колядная звезда?) и посыпаем сверху молотой корицей.

Денис Островский:

Берем апельсин и парочку стручков гвоздики. Еще можно добавить мед, кто любит послаще и полезнее, его можно добавить ложечку.

Глинтвейн – идеальное средство от простуды и для поднятия иммунитета. И дело не только в богатых витаминами цитрусах и меде. Гвоздика выводит токсины, нормализует пищеварение, работает как антистресс. Корица повышает общий тонус, помогает собраться с мыслями. Пару глотков – и резервы восстановлены.

Денис Островский:

Вот мы приготовили наши три глинтвейна: виноград, яблоко, вишня. Согревайтесь и согревайте своих близких.