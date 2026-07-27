Военнослужащие войсковых частей 3214 и 5448 провели занятия с добровольцами

Войсковые части 3214 и 5448 провели комплексные занятия с добровольцами. В рамках однодневного сбора с военнообязанными основное внимание уделили огневой, тактической и военно-медицинской подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы отряда специального назначения «Смерч» под руководством инструкторов спецназа отработали тактику действий на поле боя. Под прикрытием огня крупнокалиберного пулемета бронеавтомобиля и дымовой завесы обучаемые совершили рывок к непростреливаемой зоне.