Военнослужащие войсковых частей 3214 и 5448 провели занятия с добровольцами

Войсковые части 3214 и 5448 провели комплексные занятия с добровольцами. В рамках однодневного сбора с военнообязанными основное внимание уделили огневой, тактической и военно-медицинской подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Войсковые части 3214 и 5448 провели комплексные занятия с добровольцами. В рамках однодневного сбора с военнообязанными основное внимание уделили огневой, тактической и военно-медицинской подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бойцы отряда специального назначения «Смерч» под руководством инструкторов спецназа отработали тактику действий на поле боя. Под прикрытием огня крупнокалиберного пулемета бронеавтомобиля и дымовой завесы обучаемые совершили рывок к непростреливаемой зоне.
Следующим этапом стала зачистка здания от условного противника. Ветераны спецназа закрепили навыки штурма окопов при поддержке беспилотников: оператор дрона выявлял огневые точки и корректировал сброс гранат с воздуха. Добровольцы отрабатывали действия в ограниченной видимости, перемещение под огнем и оказание первой помощи. В завершение отличившимся бойцам вручили грамоты, а их детям передали сладкие подарки. В командовании бригады подчеркнули: такие занятия подтверждают готовность выполнять самые разнообразные задачи.