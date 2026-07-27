Нацбанк Беларуси фиксирует ускорение дедолларизации экономики

В Беларуси усиливается тренд дедолларизации. Национальный банк отмечает: рублевая составляющая в широкой денежной массе приблизилась к 70 % – против 63 % в начале 2026 года и около 50 % в 2023-м. Население третий год подряд остается чистым продавцом валюты, а долгосрочные безотзывные депозиты растут рекордными темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным регулятора, объем безотзывных вкладов сроком свыше трех лет увеличился в четыре раза с начала года – прирост более 500 миллионов рублей. Доля таких депозитов приближается к 5 %. Кредитный портфель экономики более чем на 80 % номинирован в белорусских рублях – это подтверждает устойчивый переход бизнеса и населения к национальной валюте. Нацбанк подчеркивает: стабильный курс, низкая инфляция и рост доверия к рублю формируют долгосрочный тренд.

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Что этому способствует для этой ускоренной дедолларизации? Как раз-таки устойчивый низкий темп инфляции. Мы, напомню, перед собой ставим задачу, в этом году у нас общая инфляция 7 %, сейчас мы видим, что мы несколько ниже идем. Национальный банк ставит перед собой задачу, так называемую базовую инфляцию, удержать вблизи 5 %. И в следующем году, в принципе, тоже.

И второй фактор, который влияет тоже на эту составляющую, это динамика курса белорусского рубля. Два года подряд у нас курс стабильный. В целом у нас нет значительных колебаний. И население, мы видим, уже третий год подряд выступает чистым продавцом валюты.

Нацбанк ожидает, что дедолларизация станет одним из ключевых факторов финансовой устойчивости страны в ближайшие годы.