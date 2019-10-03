Выпей травяной чай утром – накорми микробов! Почему это полезно

Ещё с незапамятных времён люди лечили все известные недуги с помощью травяных чаёв и отваров, и, как говорят историки, вполне успешно! В век активного развития фарминдустрии, целебные фитосборы не утратили свою актуальность. По статистике, травяные напитки по частоте употребления занимают почётное второе место после воды. В среднем, человек ежедневно выпивает более трех чашек чая, а в хорошей компании и вовсе – целый чайник. Евгения Столярова, эксперт по здоровому питанию:

Травы все полезны, каждая трава обладает своим свойством, своим эффектом и каждый человек, уже люди образованы, знает, как рвать и для чего это полезно. В принципе все выбирают такие травы, которые им необходимы.

Валерия Борисевич, корреспондент:

Чтобы не покупать дорогостоящие антибиотики и иммуностимуляторы, специалисты советуют начинать свое утро с чаёв и отваров.

Такие чаи, по мнению экспертов, помогают предупредить простудные заболевания. Самым богатым букетом достоинств обладают шалфей, липа, мята, ромашка и шиповник. Настои из этих растений избавляют от синдрома тошноты, головных болей и першения в горле. Теперь не обязательно выходить в поля на поиски целебных трав, они уже давно обосновались на магазинных и аптечных полках.

Евгения Столярова:

Врачи часто прописывают эхинацею уже после заболевания, для восстановления иммунитета. Это природный антибиотик, можно сказать.

Ромашка обладает противоопухолевым свойством, ее нужно пропивать всем, проводить профилактику онкологии, новообразований и всего остального.

Хоть такие народные методы и не стали панацеей от всех болезней, специалисты считают, что перенять опыт наших предков в лечении травами всё же стоит. Заменив привычные листовые на полевые дары, можно здорово укрепить не только иммунитет, но и восстановить микрофлору организма!

Андрей Бабенко, эксперт по молекулярно-генетической диагностике:

Если человек хочет поддерживать с молодого возраста свое хорошее состояние жизни, то здесь ему помогут, в том числе, чаи, овощи, фрукты, грамотная консультация специалистов и контроль микробиома. Микробы тоже живые, им нужно питание, это определенные микробы, которые позволяют нам, в том числе, получать от них полезные вещества в кишечнике. Компоненты чаев зачастую стимулируют их рост и поддерживают популяцию.