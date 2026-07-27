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Доля иностранных граждан в немецких тюрьмах достигла 45%

27 июля 2026 06:10
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По данным на март 2026 года, доля иностранных граждан в немецких тюрьмах достигла 45 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля иностранных граждан в немецких тюрьмах достигла 45%-2

Всего в исправительных учреждениях содержатся более 27 тысяч человек без немецкого паспорта – при общем числе заключенных около 60 тысяч. Наиболее высокая концентрация иностранцев отмечена в тюрьмах Берлина и Гамбурга. Ассоциациям тюремных надзирателей предупреждает о растущей нагрузке на персонал. Языковые барьеры осложняют реабилитацию осужденных и повышают риск радикализации.

# Германия

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