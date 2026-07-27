По данным на март 2026 года, доля иностранных граждан в немецких тюрьмах достигла 45 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в исправительных учреждениях содержатся более 27 тысяч человек без немецкого паспорта – при общем числе заключенных около 60 тысяч. Наиболее высокая концентрация иностранцев отмечена в тюрьмах Берлина и Гамбурга. Ассоциациям тюремных надзирателей предупреждает о растущей нагрузке на персонал. Языковые барьеры осложняют реабилитацию осужденных и повышают риск радикализации.