«Очень аккуратно в вечернее время». Как правильно заваривать чай и когда лучше его пить?

Черный, зеленый, красный – именно такие чаи мы чаще всего употребляем, однако список гораздо шире. Есть также желтый, белый, пуэр, улун. Разбираемся, как правильно заваривать чай по утрам и почему на ночь лучше выпить ромашку или каркаде. Вадим Липинский, чайный эксперт:

У каждого чая абсолютно разный химический состав, поэтому некорректно говорить о том, что полезнее будет зеленый или черный. Здесь лучше говорить о том, какие свойства и качества имеет зеленый и черный чай. А если делить в градации китайских чаев, то здесь вообще линейка воздействия на организм у каждого чая будет индивидуальной и уникальной.

Свойства и воздействие чая зависят от температуры заваривания. Строгих норм нет, главное, чтобы вкус подходил вам, однако пригодятся некоторые рекомендации. Для желтого чая оптимальная температура заваривания – 80-85 градусов. Для улуна, красного и черного чая, пуэра – 90-95 градусов – это практически крутой кипяток. Белый и зеленый чай лучше заваривать при 70–80 градусах – такая температура у воды через 7-8 минут после закипания.

Вадим Липинский:

Что касается заваривания чая, я рекомендовал бы с китайским и индийским чаем быть очень аккуратно в вечернее время, потому что любой чай содержит кофеин. Заваривать чай специалист рекомендует в чашке. Заварили – выпили. При повторном использовании в заварке уже ничего полезного не остается. Начинаются окислительные процессы и трансформация ряда элементов.

Пить чай натощак также не рекомендуется. Кофеин, который содержится в этих напитках, раздражает стенки желудка – начинает вырабатываться желудочный сок, но пищи для переваривания нет. Это приводит к гастриту, а позднее – к язве.

Достаточно популярный чай – молочный улун. Высокий спрос на него привел к тому, что продавать его стали не только в специализированных магазинах, но и на прилавках масс-маркета. С этим видом чая связано множество легенд. Одна из них гласит: при его выращивании листья поливаются молоком, именно поэтому при заваривании у растения появляется характерный вкус.

Вадим Липинский:

Молочный улун на плантациях поливают молоком. Да, такое реально можно увидеть, такое реально есть. Ходят фермеры с пульверизатором, пшыкают на кусты чем-то белесым, таким вот молочным. Некоторые фермеры действительно могут использовать такой подход, но делается это для того, чтобы защитить кусты от вредителей, не более того. Молочный улун – это искусственно ароматизированный чай.

У нас под именем «красный чай» очень часто любят вспоминать каркаде. Каркаде к чаю отношения не имеет, потому что все, что сделано не из камелии китайской – тот самый чайный куст, к чаю отношения не имеет. Та же ромашка – это так называемый цветочный настой, цветочный чай.