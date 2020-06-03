Готовим два вкусных и полезных смузи. Пошаговый рецепт

Валерия Борисевич, корреспондент:

Эти яркие сытные необычные напитки вам захочется готовить снова и снова, особенно летом. Марина расскажите, у нас столько разных продуктов, кажется, они между собой абсолютно не сочетаются, что мы будем из этого делать?

Марина Бондарович, диетолог, шеф-повар:

Сегодня у нас очень очень необычное блюдо-напиток, и, действительно, они между собой сложно сочетаются – это смузи.