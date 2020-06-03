Прямой эфир

Готовим два вкусных и полезных смузи. Пошаговый рецепт

03 июня 2020 09:12
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Валерия Борисевич, корреспондент:
Эти яркие сытные необычные напитки вам захочется готовить снова и снова, особенно летом. Марина расскажите, у нас столько разных продуктов, кажется, они между собой абсолютно не сочетаются, что мы будем из этого делать?

Марина Бондарович, диетолог, шеф-повар:
Сегодня у нас очень очень необычное блюдо-напиток, и, действительно, они между собой сложно сочетаются – это смузи.

Готовим два вкусных и полезных смузи. Пошаговый рецепт -1

Валерия Борисевич:
Что нам для этого понадобится?

Марина Бондарович:
Для этого нам понадобится: первое – это фантазия, а второе – это шпинат, клубника, йогурт «Греческий», свежая мята, бананы, грейпфрут и киви.

Валерия Борисевич:
Для того, чтобы приготовить этот волшебный напиток, нам понадобится всего лишь погружной миксер.

Готовим два вкусных и полезных смузи. Пошаговый рецепт -4

Как приготовить два вкусных и полезных смузи? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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