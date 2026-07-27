Жительница Клецка создала уникальную «Васильковую» коллекцию платьев

Каждый цветок многослойный, проработанный до мельчайших лепестков и сразу притягивает взгляд. Дополняют дизайн рисунки аиста и полевых цветов. Пока в коллекции два платья – они уже завоевали симпатии публики на 35-м «Славянском базаре». В планах – расширить линейку нарядов. Обновленную коллекцию планируют показать на районных «Дожинках», а затем представить на выставке в Клецком районном центре культуры.

Мария Кисель, методист по народному творчеству Клецкого районного центра культуры:

Идея у нас пришла после посещения «Славянского базара» в прошлом году. Мы уже ездим не один год, мы уже четыре года посещаем «Славянский базар». И после каждого приезда домой у нас появляется куча идей. И мы работаем над этой идеей целый год. Мы до синих нарядов хотим добавить голубые наряды, чтобы оно сочеталось. Чтоб это все было с васильками, с Беларусью нашей красивой сочеталось, с буслами. Где-то житное поле добавим. У нас уже есть эскизы. По эскизам мы работаем. Мы уже закупили ткань, бусы, стразы. Работаем над объемом.

Сейчас в Клецком районном центре культуры проходят сразу три выставки нарядов в этно-стиле от местных мастеров. Каждая экспозиция – возможность прикоснуться к творчеству талантливых жителей района и по-новому ощутить красоту белорусской культуры.