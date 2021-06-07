Какие напитки утолят жажду в жару? Шеф-повар поделился необычными рецептами

Анастасия Макеева, корреспондент:

Разгоряченное солнце беспощадно: кружит голову, обезвоживает организм, но остудить знойное лето помогут прохладительные напитки.

Во-первых, это вкусно. Во-вторых, полезно. Глоток пенного кваса или березового сока – идеальное решение, только если продукт натуральный. Газировки еще больше вытянут из вас соки и выйдут организму в минус. Анна Бедрицкая, диетолог:

Правду говорят, что квас утоляет жажду, потому что содержит органические кислоты и углекислоту. Это такие продукты, которые консервируют влагу внутри клеток в нашем организме, давая нам возможность быть бодрыми, веселыми даже в высокую жару. Очень важно говорить о составе сахара в квасе, поэтому употреблять квас в большом количестве не стоит, нужно знать меру.

За рецептами традиционного белорусского мы отправились к шеф-повару Вадиму Пархановичу. Когда за окном 30+, он делает ставку на клюквенный квас. Кладезь витамина С и антиоксидантов. Здоровье и бодрость в каждом глотке. Неспроста наши предки брали кувшинчик ягодного в поле.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Нам понадобится клюква, вода, сахар и живые дрожжи. Важный момент – добавить в квас сахар, потому что дрожжи не начнут работать, если не будет сахара. Добавляем 600 г сахара и доводим до кипения.

Наша клюква закипела и теперь мы ее протираем через сито.

Когда клюквенный отвар остынет, добавляем 50 г дрожжей. Тщательно вымешиваем и даем кваску настояться 12 часов. Затем отправляем в холодильник и летний хит готов.

Вадим Парханович:

Если вы хотите приготовить традиционный хлебный квас на березовом соке, для этого вам понадобится 3 литра березового сока, 1 кг жареного хлеба, 100 г дрожжей, 100 г меда, 100 г изюма и 600 г сахара. Березовый сок доводим до кипения, забрасываем туда обжаренный хлеб, даем настояться 24 часа. После этого добавляем дрожжи, которые также должны постоять 24 часа вместе с сахаром, в конце мы добавляем мед и изюм.

Березовому соку воспевают оды неспроста. По сути это минеральная вода, насыщенная микроэлементами, солями, катионами и другими полезностями. Дары природы – лекарство от болезней желудка, суставов и незаменимый спутник в жару, как и освежающие лимонады.

Вадим Парханович:

Для первого лимонада нам понадобится виноградный сок, апельсин, лайм и мята. Все смешиваем. По вкусу получается очень приятное сочетание и очень хорошо освежает в жаркую погоду.

Ягодный фреш с огурцом, базиликом и лаймом – сочный коктейль, который мгновенно восстановит силы и порадует друзей на пикнике. Просто достаньте из морозильника «лесные запасы» и смешайте все ингредиенты с минералкой.

Вадим Парханович:

Наши полезные лимонады готовы, покупайте графины, расставляйте по дому и пейте больше жидкости.