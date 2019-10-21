Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай

Пунш, безалкогольный глинтвейн и облепиховый чай. Осенние напитки способны согреть и не дать организму оказаться во власти простуды. За рецептами мы отправились к профессионалу. Александр Долинчик, бармен:

Сегодня я вам расскажу и покажу, как приготовить безалкогольные горячие напитки в домашних условиях.

Начнем мы с такого напитка, как пунш. Это безалкогольный напиток на основе каких-либо фруктов, ягод и трав. Обычно он подается на большие компании в больших емкостях. Для приготовления пунша нам понадобится: апельсин, лимон, свежая мята, горячая вода, лимонный сок и сахарный сироп по вкусу. Сначала для приготовления напитка нам понадобится лимон, его будет достаточно примерно одного слайса, свежий апельсин – один слайс добавим в бокал.

Добавим немного мяты для свежести напитка, сахарный сироп и немного лимонного сока.

Последнее, что мы сделаем – зальем пунш кипятком. Нашему напитку нужно настояться 15 минут и наш пунш готов.

Следующий напиток, который мы приготовим – глинтвейн. В него будет входить виноградный сок, так как он безалкогольный, апельсин, лимон, яблоко, какие-либо специи. Для приготовления нашего глинтвейна нам понадобится бадьян, палочка корицы, немного гвоздики. Со специями, главное, не переборщить, так как наш напиток должен быть легким, несильно пряным и фруктовым.

Далее нам понадобятся фрукты: апельсин и немного лимона.

Можно добавить сахар по вкусу, много лимона и наливаем виноградный сок. После добавления всех ингредиентов глинтвейн нужно подогреть.

Следующий напиток, который мы приготовим, будет облепихово-имбирный чай. Нам понадобится: облепиха, ее добавляем совсем немного, свежий имбирь, затем лимон и все это нужно помять, чтобы облепиха и имбирь дали свои соки.

Добавим немного сахарного сиропа, меда и еще немного лимонного сока. Зальем кипятком и дадим чаю немного настояться. Теперь можно добавить веточку розмарина и напиток готов.