Прямой эфир

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай

21 октября 2019 08:34
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Пунш, безалкогольный глинтвейн и облепиховый чай. Осенние напитки способны согреть и не дать организму оказаться во власти простуды. За рецептами мы отправились к профессионалу.

Александр Долинчик, бармен:
Сегодня я вам расскажу и покажу, как приготовить безалкогольные горячие напитки в домашних условиях.

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -1

Начнем мы с такого напитка, как пунш. Это безалкогольный напиток на основе каких-либо фруктов, ягод и трав. Обычно он подается на большие компании в больших емкостях. Для приготовления пунша нам понадобится: апельсин, лимон, свежая мята, горячая вода, лимонный сок и сахарный сироп по вкусу

Сначала для приготовления напитка нам понадобится лимон, его будет достаточно примерно одного слайса, свежий апельсин один слайс добавим в бокал.

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -4

Добавим немного мяты для свежести напитка, сахарный сироп и немного лимонного сока.

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -7

Последнее, что мы сделаем – зальем пунш кипятком. Нашему напитку нужно настояться 15 минут и наш пунш готов.

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -10

Следующий напиток, который мы приготовим – глинтвейн. В него будет входить виноградный сок, так как он безалкогольный, апельсин, лимон, яблоко, какие-либо специи. Для приготовления нашего глинтвейна нам понадобится бадьян, палочка корицы, немного гвоздики. Со специями, главное, не переборщить, так как наш напиток должен быть легким, несильно пряным и фруктовым.

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -13

Далее нам понадобятся фрукты: апельсин и немного лимона.

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -16

Можно добавить сахар по вкусу, много лимона и наливаем виноградный сок. После добавления всех ингредиентов глинтвейн нужно подогреть.

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -19

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -21

Следующий напиток, который мы приготовим, будет облепихово-имбирный чай. Нам понадобится: облепиха, ее добавляем совсем немного, свежий имбирь, затем лимон и все это нужно помять, чтобы облепиха и имбирь дали свои соки.

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -24

Добавим немного сахарного сиропа, меда и еще немного лимонного сока. Зальем кипятком и дадим чаю немного настояться. Теперь можно добавить веточку розмарина и напиток готов.

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -27

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -29

Наши витаминные напитки готовы, именно они помогут вам не болеть и согреться в ненастный день. Теплой осени и хорошего настроения!

Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай -32

# Рецепты # общество # Фотофакт # Напитки

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