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Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages

18 сентября 2025 17:55
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Масштабный отраслевой бизнес-форум Food Prom Beverages прошел в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На деловой площадке собрались ведущие производители напитков, международные эксперты и руководители предприятий.

В центре внимания сторон – тенденции рынка напитков и соковой продукции. Для участников это возможность установить новые деловые контакты и продвинуть свой продукт.

Анастасия Близнюк знает подробности.

Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages-2

Наладить новые контакты, обменяться опытом и обсудить актуальные тенденции в производстве стекольной продукции и напитков. На одной площадке форум собрал ведущих отечественных производителей, а также руководителей и специалистов из России, Азербайджана и Кыргызстана.

Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages-4

Татьяна Шедко, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Такое международное сотрудничество направлено на активизацию, закрепление наших взаимовыгодных экономических связей, также создание условий, чтобы наши производители производили больше продукции, больше поставляли на экспорт.

Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages-6

Гостям форума интересна разработка нашими производителями продукции, соответствующей международным стандартам. Только в 2024 году белорусские напитки были поставлены в 34 страны мира.

Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages-8

Александр Бурак, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
На этом форуме мы с производителями пытаемся определить технические требование, устанавливаемые к выпускаемой продукции с учетом мировых направлений.

Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages-10

Познакомиться с белорусской продукцией и продегустировать новинки смогли все желающие. Наши соки, нектары, воды и квас успешно реализуются на внутреннем рынке и за рубежом.

Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages-12

Юлия Герасимук, специалист по маркетингу и реализации ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат»:
Сегодня мы представляем нашу соковую линейку под брендом Samberry. Она сегодня у нас в обновленном дизайне. Хотим вам дать попробовать наш сок яблочный с лесной ягодой и сок морковный – это наши две новинки.

Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages-14

В рамках бизнес-форума также прошел международный дегустационный конкурс. Эксперты оценивали качество и вкус напитков, давали рекомендации по улучшению их характеристик.

Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages-16

Ирина Абрамова, директор Всероссийского НИИ пищевой биотехнологии:
Это действительно профессиональный конкурс, на котором представлены образцы очень хорошего качества, которое улучшается с каждым годом, и появляются узнаваемые образцы, а узнаваемость говорит о том, что предприятия держат свое качество.

Food Prom Beverages ежегодно собирает представителей бизнеса, обеспечивая эффективное пространство для коммуникации и формирования новых стратегических решений. Такую международную бизнес-площадку белорусская столица принимает во второй раз.

*На правах рекламы.

# Напитки # Продукты питания # Реклама

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