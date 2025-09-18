Экспорт в 34 страны мира! Белорусские напитки покоряют гостей форума Food Prom Beverages

Масштабный отраслевой бизнес-форум Food Prom Beverages прошел в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На деловой площадке собрались ведущие производители напитков, международные эксперты и руководители предприятий. В центре внимания сторон – тенденции рынка напитков и соковой продукции. Для участников это возможность установить новые деловые контакты и продвинуть свой продукт. Анастасия Близнюк знает подробности.

Наладить новые контакты, обменяться опытом и обсудить актуальные тенденции в производстве стекольной продукции и напитков. На одной площадке форум собрал ведущих отечественных производителей, а также руководителей и специалистов из России, Азербайджана и Кыргызстана.

Татьяна Шедко, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Такое международное сотрудничество направлено на активизацию, закрепление наших взаимовыгодных экономических связей, также создание условий, чтобы наши производители производили больше продукции, больше поставляли на экспорт.

Гостям форума интересна разработка нашими производителями продукции, соответствующей международным стандартам. Только в 2024 году белорусские напитки были поставлены в 34 страны мира.

Александр Бурак, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

На этом форуме мы с производителями пытаемся определить технические требование, устанавливаемые к выпускаемой продукции с учетом мировых направлений.

Познакомиться с белорусской продукцией и продегустировать новинки смогли все желающие. Наши соки, нектары, воды и квас успешно реализуются на внутреннем рынке и за рубежом.

Юлия Герасимук, специалист по маркетингу и реализации ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат»:

Сегодня мы представляем нашу соковую линейку под брендом Samberry. Она сегодня у нас в обновленном дизайне. Хотим вам дать попробовать наш сок яблочный с лесной ягодой и сок морковный – это наши две новинки.

В рамках бизнес-форума также прошел международный дегустационный конкурс. Эксперты оценивали качество и вкус напитков, давали рекомендации по улучшению их характеристик.