Этот напиток поможет укрепить иммунитет. Готовим полезный чай из красной смородины

Осенью – в период простуд – важно укреплять организм, чтобы избежать заболеваний. В защите иммунитета поможет облепиховый чай, в котором содержатся витамины групп А, В, С, Е. Также источником полезных веществ служит клюквенный морс, малиновое варенье, глинтвейн с медом и яблоками. Самое главное, что такие полезные плоды добыть достаточно просто, поскольку они широко распространены на территории Беларуси.

Василий Кулик , врач- педиатр: Все, что растет при дороге, даже если оно очень красиво выглядит и очень полезное, кушать этого, конечно, нельзя. Потому что выхлопные газы нашего транспорта, все вредные вещества, которые там содержатся около дороги, впитываются. Мы рекомендуем или на приусадебном участке, или в деревне, или где-то мы покупаем, то, конечно, оно уже прошло какую-то проверку.

Для укрепления иммунитета также подходит и красная смородина. Кисловатые ягоды улучшают работу сердечно-сосудистой системы, выводят лишнюю жидкость из организма, а также, по народным поверьям, помогают бороться с простудой. Как быстро и правильно приготовить чай из красной смородины, расскажет шеф-повар.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим ягодный чай с красной смородиной. Для этого нам понадобится: красная смородина, мед, мята, апельсин и имбирь. Первое то, что мы делаем – наливаем воду в сотейник и доводим до кипения. Забрасываем красную смородину и также доводим до кипения.