Новости по тегу #НАН Беларуси

Масштабную сенсацию детально изучают ученые Института истории Национальной академии наук. Исследователи ведут раскопки на месте самого древнего памятника археологии в стране – стоянке «Огово-1» в Ивановском районе.
Мы так много говорим об осенних садах и витаминах, самое время узнать, какими невероятными плодами способна удивить белорусская земля, а удивлять наши ученые умеют.
Отечественная разработка уже готова к запуску в производство: первую заводскую установку откроют в 2027 году.
Гости смогут не только слушать и наблюдать, но и экспериментировать, собирать конструкции, участвовать в соревнованиях. Фестиваль пройдет при поддержке Национальной академии наук Беларуси.
«Мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания, десятью продуктами питания, из которых складывается в республике продовольственная безопасность».
Созданный алгоритм в реальном времени обрабатывает десятки параметров – от пассажиропотока и пробок до погоды и времени суток. Система самостоятельно формирует оптимальные маршруты, распределяет транспорт по линиям и определяет наиболее удачные места для установки зарядных станций.
Будущее страны за молодыми талантами. О том, как поддерживают в Беларуси начинающих изобретателей и ученых, поговорили с нашим гостем.
В коллекции института – около 70 образцов облепихи с яркой окраской, а она свидетельствует о высоком содержании полезных веществ. Сбор урожая начнется через считанные дни.
«Сохраняя тепло древности, достижения современности, делать все для будущего, что-то новое, новые проекты, новые идеи в работе. Это традиции и новации. Это комплексный подход».
«Пройдя все залы и поднимаясь на четвертый этаж, а потом выйдя из этого, человек испытывает гордость за страну. Большое количество туристов, которые приезжают сегодня в Беларусь, несомненно пойдут и в Национальный исторический музей».
«Восстановили внешний облик родных и близких Евфросинии Полоцкой. Сегодня мы видим, какие были красивые женщины».
«Каждый предмет, каждый артефакт, который мы добывали во время раскопок, ценен».
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