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Новости по тегу #НАН Беларуси

Тайны ивановской земли: какие артефакты обнаружили белорусские ученые?
15 сентября 2026 17:19

Тайны ивановской земли: какие артефакты обнаружили белорусские ученые?

Инжир, хурма и даже киви! Ученый рассказал, как выращивают экзотические фрукты в Беларуси
10 сентября 2026 12:57

Инжир, хурма и даже киви! Ученый рассказал, как выращивают экзотические фрукты в Беларуси

Белорусские ученые освоили технологию производства графена из обычного графита
07 сентября 2026 08:22

Белорусские ученые освоили технологию производства графена из обычного графита

Фестиваль науки пройдет в Ботаническом саду 5 и 6 сентября
02 сентября 2026 17:16

Фестиваль науки пройдет в Ботаническом саду 5 и 6 сентября

Экономика стран ЕС страдает от последствий засухи, но Беларуси такое точно не грозит!
24 августа 2026 18:00

Экономика стран ЕС страдает от последствий засухи, но Беларуси такое точно не грозит!

Белорусские ученые разработали методы ИИ для оптимизации работы электротранспорта
19 августа 2026 05:55

Белорусские ученые разработали методы ИИ для оптимизации работы электротранспорта

В Беларуси подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых ученых». Рассказываем, как поддерживают таланты
18 августа 2026 07:04

В Беларуси подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых ученых». Рассказываем, как поддерживают таланты

Белорусские селекционеры выводят элитный гибрид облепихи
07 августа 2026 07:08

Белорусские селекционеры выводят элитный гибрид облепихи

Прошел путь от учителя в школе до известного ученого! Интервью с директором Института истории НАН Беларуси
24 мая 2026 07:58

Прошел путь от учителя в школе до известного ученого! Интервью с директором Института истории НАН Беларуси

Каким будет новый Национальный исторический музей? Ответил Вадим Лакиза
24 мая 2026 07:45

Каким будет новый Национальный исторический музей? Ответил Вадим Лакиза

Вадим Лакиза: в Год белорусской женщины мы восстановили облик жительницы XIV века городища на реке Менке
24 мая 2026 07:35

Вадим Лакиза: в Год белорусской женщины мы восстановили облик жительницы XIV века городища на реке Менке

«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах
24 мая 2026 07:25

«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах