Трамп и Ротшильд не могут поделить Украину. Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».
Трамп и Ротшильд не могут поделить Украину. Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».
Вадим Боровик, делегат Всебелорусского народного собрания, депутат Мингорсовета:
Я считаю, что она должна сохранить свою независимость. И это нормально. Потому что, считай, там 20 с чем-то миллионов осталось. Всего больше 40 миллионов украинцев. И есть ошибки руководства. Есть неправильные, недружелюбные действия со стороны украинского руководства. Но есть очень большой процент населения Украины, который выступает за суверенитет страны. Это правда. От этого нельзя откреститься. Но не принимают они идею ни русского, ни американского, ни китайского, ни прочего мира. Это факт. Поэтому в Российской Федерации, я думаю, мы заинтересованы в том, чтобы Украина была дружественным нам, суверенным государством, которое с нами нормально взаимодействовало и вело в отношении нас здравую, миролюбивую политику. Будем надеяться, что это произойдет. В противном случае, вот мы уже видим, отдельные политические деятели предлагают ее разделить, поделить, распределить.
Надежда Сасс, СТВ:
Можем ли мы говорить о наличии суверенитета даже на сегодняшний момент? Не утратила ли его Украина, потому как украинская власть маловероятно, что она принимает те или иные решения самостоятельно.
Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог (Украина):
Мы с вами, Надежда, как выходцы из Украины лучше других знаем, что подлинного суверенитета Украина не имела никогда, начиная с 1991 года. Украина вряд ли после завершения СВО, какими бы территориями она ни располагала, сможет сама себя поддерживать в экономическом смысле. На сегодня это абсолютно стагнировавшая в промышленном смысле территория, в демографическом смысле стагнировавшая. И самое главное, что количество трудоспособных людей, платящих налоги, на сегодня меньше необходимого минимума для поддержания производительности труда, необходимой для существования государственной структуры.
Надежда Сасс:
Никогда из уст президента Российской Федерации и других представителей власти не слышали позицию о том, что Украина должна прекратить свое существование. Наоборот, Россия всячески пытается сохранить Украину в основе своей как государство. Другое дело, как себя ведут другие акторы данной большой игры.
Камран Гасанов, доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН:
На сегодня, если вот эти тенденции сохранятся, присутствие Запада, военно-экономическое, культурное и любое какое угодно, то, конечно, говорить о суверенитете не приходится, хотя бы исходя из того факта, на чьи деньги сейчас финансируется украинский бюджет, откуда идут эти деньги и в какой это форме происходит. Происходит это в форме кредитов, и политика, по сути, является лишь продолжением экономики. То есть, исходя из экономической ситуации, сложно говорить и о политическом суверенитете.