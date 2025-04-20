Вадим Боровик, делегат Всебелорусского народного собрания, депутат Мингорсовета:

Я считаю, что она должна сохранить свою независимость. И это нормально. Потому что, считай, там 20 с чем-то миллионов осталось. Всего больше 40 миллионов украинцев. И есть ошибки руководства. Есть неправильные, недружелюбные действия со стороны украинского руководства. Но есть очень большой процент населения Украины, который выступает за суверенитет страны. Это правда. От этого нельзя откреститься. Но не принимают они идею ни русского, ни американского, ни китайского, ни прочего мира. Это факт. Поэтому в Российской Федерации, я думаю, мы заинтересованы в том, чтобы Украина была дружественным нам, суверенным государством, которое с нами нормально взаимодействовало и вело в отношении нас здравую, миролюбивую политику. Будем надеяться, что это произойдет. В противном случае, вот мы уже видим, отдельные политические деятели предлагают ее разделить, поделить, распределить.

Надежда Сасс, СТВ:

Можем ли мы говорить о наличии суверенитета даже на сегодняшний момент? Не утратила ли его Украина, потому как украинская власть маловероятно, что она принимает те или иные решения самостоятельно.