Тимошенко рассматривается командой Трампа как приемлемый кандидат на лидерство в Украине – Павлив

Трамп и Ротшильд не могут поделить Украину. Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Командой Трампа Тимошенко рассматривается как один из возможных руководителей Украины. Эта информация, понятное дело, неофициальная, но слышали ли вы о подобном? Потому как, по крайней мере, Тимошенко в России не не любят. К ней относятся по-разному и знают, чего стоит эта украинская политика и ее обещания, но, по крайней мере, своей хитростью и женской мудростью может вывести страну из этого кризиса.