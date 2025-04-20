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Тимошенко рассматривается командой Трампа как приемлемый кандидат на лидерство в Украине – Павлив

20 апреля 2025 19:25
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Трамп и Ротшильд не могут поделить Украину. Как США и Британия сражаются за украинское наследство? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:
Командой Трампа Тимошенко рассматривается как один из возможных руководителей Украины. Эта информация, понятное дело, неофициальная, но слышали ли вы о подобном? Потому как, по крайней мере, Тимошенко в России не не любят. К ней относятся по-разному и знают, чего стоит эта украинская политика и ее обещания, но, по крайней мере, своей хитростью и женской мудростью может вывести страну из этого кризиса.

Тимошенко рассматривается командой Трампа как приемлемый кандидат на лидерство в Украине – Павлив-2

Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог (Украина):
Тимошенко находится в перечне, в не очень большом перечне персонажей, которые рассматриваются коллегиально. Подчеркну, рассматривается как достаточно приемлемый кандидат на лидерство, на огрызки украинского государства, которые останутся по итогам СВО. Вообще, конечно, больше обсуждается даже история про конституционные изменения и упразднение поста президента как такового. Это скорее в среднесрочной перспективе.

# Международная политика # Надежда Сасс

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