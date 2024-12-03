Герасимов: Академия наук сама и заказчик, и исполнитель – здесь очень много соблазнов

В новую пятилетку наука во всех ее формах – академической, отраслевой и вузовской – должна войти практико-ориентированной, а ее результаты – отвечать запросам реального сектора экономики. Об этом заявил Президент на встрече с рабочей группой по вопросам анализа деятельности Академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О причинах неэффективности доложил председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. Он отметил, что отсутствует единая стратегия формирования научных программ, а также критерии оценки их реализации. Общаясь с журналистами, Василий Герасимов подчеркнул, что это – не его личное мнение, а выводы рабочей группы.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Академия наук сама заказчик, исполнитель, сама оценивает и сама же осуществляет бюджетное финансирование. Конечно, здесь очень много соблазнов. Поэтому фактически все темы, которые предлагаются, потом принимаются и сами же ученые говорят, что результат есть, которого на самом деле нет. У нас целый список работ, которые просто сделаны и положены на полку. Конечно, мы не можем сказать, что наша наука ничего не делает и мы ничего не достигли. Конечно, достигли. Но мы за это время могли сделать больше. А главой государства поставлена задача, чтобы мы, условно, с сегодняшнего дня шли семимильными шагами.