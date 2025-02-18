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Издание о 800-летней истории белорусского языка презентовали в Академии наук

18 февраля 2025 07:14
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Роднае слова: ученые Национальной академии наук подготовили издание, посвященное 800-летней истории белорусского языка и его современности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издание о 800-летней истории белорусского языка презентовали в Академии наук-2

Книга – результат работы коллектива авторов из Института языкознания имени Якуба Коласа. Презентацию приурочили к Международному дню родного языка. Таким образом дан старт серии мероприятий, подготовленных лингвистами Академии наук.

Издание о 800-летней истории белорусского языка презентовали в Академии наук-4

Наталья Полещук, заведующая отделом истории белорусского языка Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси:
Хочацца сказаць, што, напэўна, адным з самых запамінальных мерапрыемстваў будзе дыктоўка рэспубліканская, якая будзе праводзіцца 21 лютага. Прауда, да яе ёсць патрабаванні да ўдзельнікаў: трэба зарэгістравацца на сайце і пасля гэтага прыняць удзел.

Белорусский язык признан вторым в мире по благозвучности. Своей мелодичностью и красотой он уступает лишь итальянскому. Стоит отметить, что и первые в истории восточных славян книги были написаны именно на нашей – роднай мове.

# НАН Беларуси

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