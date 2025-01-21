Каким могло быть население Беларуси, если бы не война и распад СССР? Посчитали в НАН

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы решаем важнейший вопрос. Нет более важного вопроса, чем прибавление, прирост нашего населения. Надо развернуть эту тенденцию к рождаемости. Я прошу троих детишек, уже говорю, что третий – это мой обязательно. Если бы два – это уже счастье. Как уговорить наших женщин, чтобы они хотя бы двоих рожали? Многодетная семья (трое и больше), мы все для нее должны сделать.

Анастасия Боброва, руководитель Центра человеческого развития и демографии НАН Беларуси:

За период с 2009 года и 2019 года, наши переписи последние и предпоследние, у нас на большой процент увеличилось количество семей с детьми. Особенно в тех семьях, в которых пять и более членов, то есть это и родители, и дети, может, бабушки, дедушки – это тоже отличный тренд, потому что крепкая многопоколенческая семья – это тот драйвер, который позволит нам найти ту точку, которая преломит нашу демографическую яму, из нее сможем выбраться. Насколько много нас могло быть? Делали мы ретроспективный прогноз, сколько бы нас было, если бы не было войны. На сегодняшний день насчитываем 16-17 миллионов белорусских жителей. Это с учетом того, что у нас еще распад СССР. Если бы не было войны и этого распада, наверное, нас было бы 30 миллионов.