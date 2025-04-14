168 дней в экстремальных условиях! Участники 17-й Белорусской антарктической экспедиции вернулись домой

Антарктида – это материк-рекордсмен. Он и самый южный, и самый холодный, и самый высокий на нашей планете, а еще самый малоизученный. Над этим работают наши ученые. В этот раз на белом континенте они провели 168 дней. Торжественная встреча участников 17-й Белорусской антарктической экспедиции прошла 14 апреля в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 человек под руководством опытного полярника Алексея Гайдашова проводили научные исследования в Антарктиде. Какие проекты удалось реализовать белорусам на краю Земли, расскажет Глеб Прокофьев.

Более 200 лет назад люди открыли Антарктиду, но интерес к этой снежной пустыне не ослабевает до сих пор. Единственный незаселенный и неосвоенный континент – обширное поле для экспериментов и изучения редких природных явлений. Во время 17-й Белорусской антарктической экспедиции нашим полярникам удалось расширить площадь исследуемой территории еще на 550 квадратных километров. Есть и новая высота: впервые в истории независимой Беларуси в районе земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами – на внутриконтинентальной станции «Восток» был поднят Государственный флаг нашей страны. Сегодня его передали в музей НАН. Антарктические экспедиции по сложности и экстремальности приравнивают к космическому полету. Работать приходится в суровых условиях: сильный ветер, максимально низкие температуры. К примеру, на союзной станции «Восток» в нынешнем сезоне стрелка термометра показывала от минус 60 до минус 75 градусов Цельсия.

Владимир Нестерович, участник 17-й Белорусской антарктической экспедиции:

Сложно. Там уже быстро не побегаешь. Все движения медленные. Должен сам себя контролировать, потому что дыхание сбивается очень быстро. Восстановить сложно. Надо минут 15. Есть и врач, и хирург, и анестезиолог. У них есть камеры, чтобы человек мог в камере полежать, восстановить дыхание свое. Попасть в ряды полярников непросто. Берут в Антарктиду только специалистов широкого профиля.